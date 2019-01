Sat.1-Soap "Alles oder nichts" startet mit Tief ins Jahr

© Sat.1/André Kowalski

"Alles oder nichts" hat ihren Tiefstwert aus der vergangenen Woche noch unterboten und erzielte am Mittwoch gerade mal noch 1,5 Prozent Marktanteil. Die neue Sat.1-Soap entwickelt sich damit mehr und mehr zum heißen Absetzungskandidaten.



03.01.2019 - 09:28 Uhr von Alexander Krei

Für die Sat.1-Soap "Alles oder nichts" hat das neue Jahr beginnen wie das alte aufhörte - mit einem Quoten-Tieftstwert. Gerade mal 350.000 Zuschauer konnten sich am Mittwoch um 18:30 Uhr für die Serie erwärmen. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei nur noch 1,5 Prozent. Das Tief vom vergangenen Freitag, als der Marktanteil 1,8 Prozent betrug, wurde damit sogar noch unterboten. "Alles oder nichts" war damit zugleich das schwächste Glied am Sat.1-Vorabend.

Wirklich gut lief's aber auch im Umfeld der Soap nicht: So startete "Endlich Feierabend!" mit 810.000 Zuschauern sowie 3,5 Prozent Marktanteil ins neue Jahr, "Genial daneben - Das Quiz" kam im Anschluss mit einer alten Folge nicht über 970.000 Zuschauer sowie 3,9 Prozent Marktanteil hinaus. Für zweistellige Marktanteile sorgten am Mittwoch in Sat.1 nur das "Frühstücksfernsehen" sowie die "Zoomania"-Wiederholung und "Auf Streife".

Bei RTL kämpfte derweil "Freundinnen - Jetzt erst recht!" mit schwachen Quoten. Die Soap kam auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr auf nur 760.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 6,9 Prozent. Zuvor erzielten bereits zwei Folgen der Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" nur Werte von 6,5 und 7,7 Prozent. Auch "Die Superhändler" erwiesen sich nach "Punkt 12" nicht gerade als Überflieger, schafften aber immerhin 10,2 Prozent Marktanteil.

Verlassen konnte sich RTL dagegen auf seine Soaps am Vorabend: So überzeugte "Alles was zählt" mit 14,6 Prozent, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" fuhr danach sogar den Tagessieg ein und kam auf stolze 21,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt zählte die Serie 3,44 Millionen Zuschauer. "Berlin - Tag & Nacht" musste sich bei RTL II parallel dazu mit 6,4 Prozent begnügen, "Köln 50667" war zuvor mit 7,3 Prozent etwas besser unterwegs.

