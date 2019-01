"Nord bei Nordwest" besiegt den "Bergdoktor" hauchdünn

© NDR/ARD Degeto/Gordon Timpen

Sowohl "Nord bei Nordwest" als auch der "Bergdoktor" verzeichneten am Donnerstag jeweils mehr als sechs Millionen Zuschauer - am Ende lag der ARD-Krimi jedoch knapp in Führung. Tagesmarktführer wurde aber trotzdem mal wieder das ZDF.



04.01.2019 - 09:40 Uhr von Alexander Krei 04.01.2019 - 09:40 Uhr

ARD und ZDF haben am Donnerstagabend zusammen mehr als zwölf Millionen Zuschauer erreicht - und ganz an der Spitze lag nicht etwa das Winterspecial des "Bergdoktors", sondern eine neue Folge der Krimireihe "Nord bei Nordwest". Mit 6,45 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 19,9 Prozent setzte sich der Film knapp an die Spitze, der "Bergdoktor" meldete sich parallel dazu mit 6,29 Millionen Zuschauern sowie 19,4 Prozent Marktanteil zurück.

Ähnlich eng ging es übrigens auch beim jungen Publikum zu, wo sich beide Reihen ebenfalls deutlich im grünen Bereich bewegten. Während "Nord bei Nordwest" im Ersten auf 9,7 Prozent Marktanteil kam, überzeugte der "Bergdoktor" im ZDF mit 9,6 Prozent. Sowohl der Krimi als auch die Familienserie waren damit bei den 14- bis 49-Jährigen gefragter als ProSieben und Sat.1. Nur den Serien von RTL mussten sich die Öffentlich-Rechtlichen geschlagen geben (DWDL.de berichtete).

Das Erste punktete derweil schon tagsüber mit der Qualifikation der Vierschanzentournee: 2,59 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil am Nachmittag auf stolze 21,8 Prozent. Am Vorabend erreichte "Wer weiß denn sowas?" schließlich 3,77 Millionen Zuschauer, ehe auch "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" punktete: Mit 2,93 Millionen Zuschauern fiel die Reichweite der Krankenhausserie so hoch aus wie seit März vergangenen Jahres nicht mehr.

Und doch ging die Tagesmarktführerschaft auch am Donnerstag wieder sehr deutlich an das ZDF, das auf 15,4 Prozent beim Gesamtpublikum kam und damit fast vier Prozentpunkte Vorsprung aufs Erste hatte. Das hängt neben gewohnt starken Daytime-Quoten auch damit zusammen, dass es am späten Abend deutlich besser lief. Die Doku-Reihe "Die neue Seidenstraße" war mit 3,69 Millionen Zuschauern um 22:15 Uhr erneut stark, die Wiederholungen von "Babylon Berlin" kamen dagegen im Ersten auf nicht mal sechs Prozent Marktanteil.

