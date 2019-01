ZDF räumt mit Krimi-Doppel ab, aber Kessler schwächelt

© ZDF/Mike Christian

Mit seinen Krimi-Specials zu "Der Staatsanwalt" und "SOKO Leipzig" hat das ZDF am Freitag über drei Stunden hinweg mehr als 20 Prozent Marktanteil eingefahren. Am späten Abend tat sich "Kessler ist..." allerdings trotzdem schwer.



05.01.2019 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 05.01.2019 - 09:33 Uhr

In Spielfilmlänge startete "Der Staatsanwalt" am Freitagabend in die neue Staffel. Und auf Anhieb verbuchte die ZDF-Krimiserie richtig starke Quoten: 6,16 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil auf 20,0 Prozent - damit wurde der bisherige Reichweiten-Rekord um ein Haar verfehlt. Stark lief es im Anschluss auch für die "SOKO Leipzig", die ebenfalls 90 Minuten zur Lösung des Falls hatte: 5,57 Millionen Zuschauer blieben dran und sorgten dafür, dass der Marktanteil sogar auf 20,8 Prozent anzog.

Für die "SOKO Leipzig" war das die beste Reichweite seit fast einem Jahr. Noch dazu war die Serie auch bei den 14- bis 49-Jährigen gefragt: Hier reichte es immerhin für 8,0 Prozent Marktanteil, nachdem "Der Staatsanwalt" im Vorfeld auf 7,9 Prozent gekommen war. Das Duell mit der ARD-"Inselärztin" gewann das ZDF zudem klar für sich: Mit 4,19 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,6 Prozent schlug sich die Reihe aber trotzdem gut.

Ab 22:00 Uhr bröckelten die Quoten im Ersten allerdings kräftig: Nur 1,04 Millionen Zuschauer wollten "Babylon Berlin" sehen, mehr als ein Marktanteil von 3,9 Prozent war zu diesem Zeitpunkt nicht zu holen. Eine weitere Folge kam danach nicht über 960.000 Zuschauer hinaus. Aber auch das ZDF tat sich später trotz des guten Vorlaufs mit Krimis und "heute-journal" noch schwer: "Kessler ist..." startete mit lediglich 1,09 Millionen Zuschauern sowie 6,7 Prozent Marktanteil in die neue Staffel.

Die Tagesmarktführerschaft war dem ZDF allerdings nicht zu nehmen: Auf sehr gute 15,1 Prozent kam der Sender am Freitag beim Gesamtpublikum, das waren fast drei Prozentpunkte mehr als beim Ersten. RTL schaffte als stärkster Verfolger sogar einen nicht mal halb so hohen Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen reihte sich das ZDF jedoch mit 5,8 Prozent nur knapp vor kabel eins auf Rang sieben ein.

