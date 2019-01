"Ein starkes Team" dreht gegen Show-Konkurrenz auf

© ZDF/Katrin Knoke

Die mit Abstand meisten Zuschauer hat am Samstag das ZDF unterhalten, "Ein starkes Team" kam auf fast acht Millionen Zuschauer. "Parfum" konnte vom sehr guten Vorlauf allerdings kaum profitieren. Am Vorabend feierte "Dr. Klein" dafür eine gelungene Rückkehr.



06.01.2019 - 09:37 Uhr von Timo Niemeier 06.01.2019 - 09:37 Uhr

Das ZDF kann sich über einen rundum gelungenen Samstag freuen: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,5 Prozent waren die Mainzer einmal mehr unangefochtener Marktführer. Dass es nicht noch deutlich mehr geworden ist, lag vor allem am Kinderprogramm in den frühen Morgenstunden. In der Primetime gab es keinen Weg vorbei an den Mainzern: "Ein starkes Team" erreichte 7,98 Millionen Zuschauer und hatte damit zwei Millionen Zuschauer mehr als "Klein gegen Groß" im Ersten. "DSDS" lag noch einmal ein gutes Stück dahinter. Der Marktanteil lag bei, selbst für ZDF-Verhältnisse herausragenden, 24,6 Prozent. Erst ein Mal erreichte "Ein starkes Team" übrigens noch mehr Zuschauer, das war im Februar 2018 - damals schalteten sogar 8,35 Millionen Menschen ein.

Und auch beim jungen Publikum holte der Krimi starke Werte: 1,03 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 11,2 Prozent. Damit setzte man sich unter anderem vor die "Promi-Darts-WM" bei ProSieben. Nicht ganz so gut hat am späteren Abend dann aber der Übergang zur Serie "Parfum" geklappt, die ja schon bei ZDFneo gelaufen ist. Die Reichweiten der erste beiden Folgen sanken auf zunächst 2,82 und später auf 2,17 Millionen. Die Marktanteile waren mit 9,3 und 8,1 Prozent plötzlich einstellig. Bei dem starken Vorlauf hätte eigentlich auch noch ein bisschen mehr drin sein können. Viele Interessierte dürften die Serie aber wohl schon bei ZDFneo oder in der Mediathek gesehen haben.

Überraschen konnte am Vorabend derweil "Dr. Klein", das sich mit der fünften Staffel zurückmeldete. 3,78 Millionen Menschen sahen sich die neueste Folge an, das war die höchste Reichweite seit Dezember 2014. Mit dem erzielten Marktanteil von 14,0 Prozent kann man sehr zufrieden sein. Zum Vergleich: Die letzte Staffel kam im Schnitt nur auf 11,9 Prozent. "Dr. Klein" profitierte aber auch von der Tatsache, dass im Ersten die "Sportschau" pausierte. Außerdem war das Vorprogramm sehr stark. "heute" erreichte 4,66 Millionen Zuschauer und 19,4 Prozent. Davor holten die vielen Wintersport-Übertragungen über Stunden hinweg tolle Werte. So kam beispielsweise die Nordische Kombination um 12:30 Uhr schon auf 17,7 Prozent Marktanteil, der Ski-Slalom der Frauen holte später ebenfalls sehr gute 16,3 Prozent.

Richtig gut verlief der Tag außerdem für ZDFinfo, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent kam. Diesen Wert erzielte der Sender auch beim jungen Publikum - und setzte sich damit nicht nur gegen ZDFneo durch, sondern auch gegen andere Sender wie Nitro, DMAX und sixx.

