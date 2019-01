Sat.1-Serien büßen in Woche zwei viele Zuschauer ein

© Sat.1/Christoph Assmann

Die eigenproduzierten Serien von Sat.1 entwickeln sich in die falsche Richtung: In Woche zwei ging es deutlich bergab. Bei RTL sorgt der Dschungel weiter für sehr gute Quoten, die Show blieb aber erneut weit unter der 5-Millionen-Marke.



15.01.2019 - 09:38 Uhr von Timo Niemeier 15.01.2019 - 09:38 Uhr

Seit der vergangenen Woche zeigt Sat.1 seine eigenproduzierten Serien am Montagabend - schon der Start verlief sehr holprig (DWDL.de berichtete). In Woche zwei entwickeln sich die Serien nun sogar in die falsche Richtung. "Der Bulle und das Biest" erreichte nur noch 1,84 Millionen Zuschauer, das waren 300.000 weniger als zum Auftakt. Der Marktanteil in der Zielgruppe ging auf 6,4 Prozent zurück, damit liegt die Serie unter dem Senderschnitt.

Auch "Einstein" gab im Vergleich zur Vorwoche ab. Nur noch rund eineinhalb Millionen Zuschauer interessierten sich für eine neue Folge der Serie mit Tom Beck, in der Zielgruppe kam "Einstein" nicht über 6,9 Prozent Marktanteil hinaus. Die Serie nähert sich damit gefährlich ihrem Allzeit-Tief aus dem vergangenen Jahr, damals waren teilweise nur noch 6,6 Prozent drin. Wie schon in der letzten Woche stürzten ab 22:15 Uhr die Quoten der Serien-Wiederholungen noch einmal spürbar ab: "Josephine Klick" holte nur 4,6 Prozent, "Der letzte Bulle" erreichte 3,8 Prozent.

Deutlich besser lief der Abend für RTL - dort hat man seine ganz eigenen Problemchen. Ein Zocker-Special von "Wer wird Millionär?" lockte 5,16 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, 1,49 Millionen kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. 15,9 Prozent Marktanteil waren damit für Günther Jauch drin. Das Dschungelcamp steigerte sich im Anschluss auf 36,4 Prozent. Das war der höchste Wert, der nach dem Start der aktuellen Staffel erzielt werden konnte, die Reichweite in der Zielgruppe fiel allerdings deutlich geringer aus als in den vergangenen Tagen - 2,28 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 sahen zu. Insgesamt lockte der Dschungel 4,63 Millionen Menschen an, damit blieb "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erneut recht deutlich unter der Marke von fünf Millionen Zuschauern hängen.

RTL war mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,9 Prozent deutlicher Tagesmarktführer, ProSieben erreichte auf Rang zwei aber immerhin 10,4 Prozent. ProSieben punktete in der Primetime mit einer neuen Folge von "The Big Bang Theory", die auf 2,24 Millionen Zuschauer kam, in der Zielgruppe waren damit 17,3 Prozent drin. Die Serie war am Montag nach dem Dschungel die erfolgreichste Sendung bei den jungen Zuschauern. "Young Sheldon" holte im Anschluss ebenfalls noch sehr gute 13,8 Prozent und "The Middle" war für 10,4 Prozent gut. Die Wiederholungen von "The Big Bang Theory" fielen im Anschluss in den einstelligen Bereich, gegen den Dschungel waren aber noch immer Werte von mehr als neun Prozent drin.

RTLplus hat am Montag übrigens das erste Mal so richtig vom Dschungelcamp profitiert: "Die Stunde danach" erreichte ab kurz nach Mitternacht mehr als eine halbe Million Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 6,5 Prozent. Nach der Auftaktshow in der vergangenen Woche holte RTLplus mit seiner Dschungel-Nachschau nur 2,8 Prozent.

Teilen