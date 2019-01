RTL-Dschungel fällt nach Quoten-Rekord deutlich zurück

© MG RTL D / Arya Shirazi

Noch am Samstag stellte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einen neuen Staffel-Rekord auf, am Sonntag ging die Reichweite der RTL-Show auf wenige rals fünf Millionen zurück. Den Tagessieg schnappte sich bei Jung und Alt der "Tatort".



Die Quoten des Dschungelcamps gleichen in diesem Jahr einer Achterbahnfahrt: Nachdem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" noch am Samstag erstmals in diesem Jahr mehr als sechs Millionen Zuschauer erreichte (DWDL.de berichtete), fiel dei Reichweite nur einen Tag später sogar wieder unter die Marke von fünf Millionen. Genau genommen zählte die RTL-Show im Schnitt 4,75 Millionen Zuschauer - das war die niedrigste Reichweite seit fast einer Woche.

Dennoch reichte es für sehr gute 21,4 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 31,3 Prozent das Staffel-Tief vom vergangenen Sonntag aber nur hauchdünn verfehlt. Zudem musste der Dschungel dem "Tatort" den Vortritt gewähren: Die ARD-Krimireihe sicherte sich bei Jung und Alt gleichermaßen den Tagessieg. 9,22 Millionen Zuschauer sahen den neuen Fall aus Dortmund, sodass der Gesamt-Marktanteil stolze 25,7 Prozent betrug.

Beim jungen Publikum war der "Tatort" mit 2,69 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 22,7 Prozent Marktanteil ebenfalls nicht zu schlagen. Als stärkster Verfolger ging RTL in der Zielgruppe hervor: Hier kam der US-Spielfilm "Pixels" auf unspektakuläre 12,3 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum konnte dagegen das neue Pilcher-Drama "Heimkehr" im ZDF mit 5,69 Millionen Zuschauern noch am ehesten mithalten. "Inspector Barnaby" lag später am Abend mit 3,68 Millionen Zuschauern noch vor "Anne Will". Ebenfalls stark: "Terra X" holte am Vorabend 5,16 Millionen Zuschauer.

Zu den größten Quoten-Hits des Tages zählte aber auch der Biathlon-Weltcup, der am Nachmittag mit dem Massenstart der Damen 5,92 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte und den Marktanteil im Ersten auf satte 33,4 Prozent trieb. Auch die Männer knackten zur Mittagszeit bereits die 30-Prozent-Hürde und hatten einen Anteil an der Tagesmarktführerschaft des Ersten. In der Zielgruppe dschungelte sich dagegen RTL an die Spitze. Dort war zudem auf "Exclusiv - Weekend", die Nachrichten und "Schwiegertochter gesucht" Verlass.

