RTL-Dschungelcamp erobert die 40-Prozent-Marke zurück

Zum Start in die Woche hat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mehr als fünf Millionen Zuschauer erreicht und auch die Marke von 40 Prozent Marktanteil zurückerobert. Aber auch mit Magazinen und Soaps konnte RTL überzeugen.



22.01.2019 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 22.01.2019 - 09:17 Uhr

Nach den kräftigen Verlusten, die das RTL-Dschungelcamp am Sonntag verzeichnete, ging es für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zum Start in die neue Woche wieder nach oben. 5,03 Millionen Zuschauer zählte die Show am späten Abend, der Marktanteil lag damit schon beim Gesamtpublikum bei starken 25,9 Prozent. In der Zielgruppe konnte der Dschungel erstmals seit Donnerstag die Marke von 40 Prozent zurückerobern - wohl auch, weil RTL die Sendung diesmal bis zwölf Minuten nach Mitternacht streckte und das "Nachtjournal" somit lange warten ließ.

Unterm Strich waren im Schnitt 2,59 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, die für 40,2 Prozent Marktanteil sorgten. Den Tagessieg musste "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" allerdings den Handballern überlassen, die mit ihrer starken WM-Leistung gegen Kroatien im ZDF neue Rekorde aufstellten (DWDL.de berichtete). Vor dem Dschungel machte RTL indes noch das Beste aus der starken Konkurrenz-Situation und verzeichnete mit "Undercover Boss" im Schnitt immerhin 3,34 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,5 Prozent in der Zielgruppe.

RTLplus profitierte zu später Stunde einmal mehr von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und hielt mit der "Stunde danach" noch 580.000 Zuschauer bei der Stange. In der Zielgruppe lag der Marktanteil mit 7,0 Prozent weit über den Normalwerten des Senders, dessen Tagesmarktanteil sich letztlich auf 1,3 Prozent belief. RTL rangierte dank des Dschungels ganz vorne und erzielte starke 18,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zum Erfolg trugen aber auch "Punkt 12", "RTL aktuell" und "GZSZ" bei, die jeweils mehr als 19 Prozent erzielten.

Weniger berauschend schlug sich dagegen Vox mit seiner Doku-Reihe "6 Mütter", die gegen die Handball-Konkurrenz am Montag nur 900.000 Zuschauer und 5,2 Prozent Marktanteil erreichte. "Richtig (v)erzogen" geriet anschließend mit gerade mal 2,5 Prozent sogar völlig unter die Räder. Beim Männersender Nitro meldete sich zudem "100% Bundesliga" mit ernüchternden Quoten aus der Winterpause zurück: Nur 120.000 Zuschauer waren am späten Abend dabei, der Marktanteil belief sich beim jungen Publikum auf dürftige 0,4 Prozent. "Alarm für Cobra 11" hatte zuvor immerhin noch 450.000 Zuschauer erreicht.

