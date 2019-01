"Mensch Papa!" mit erfolgreichem Nachmittags-Auftakt

© MG RTL D

Die neue RTL-Dokusoap "Mensch Papa!" ist mit guten Quoten gestartet. Zuvor verzeichneten schon "Die Superhändler" den besten Marktanteil seit mehreren Wochen. Sat.1 schlug sich ebenfalls gut, versagte am Vorabend aber erneut.



22.01.2019 - 09:43 Uhr von Alexander Krei 22.01.2019 - 09:43 Uhr

Die neue Dokusoap "Mensch Papa! Väter allein zu Haus" hat einen hoffnungsvollen Start im RTL-Nachmittagsprogramm hingelegt. Die erste von zunächst fünf Folgen verzeichnete am Montag auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr im Schnitt 390.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die einem guten Marktanteil von 13,9 Prozent entsprachen. Insgesamt schalteten 760.000 Zuschauer ein, nachdem "Die Superhändler" zuvor sogar von 960.000 Zuschauern gesehen wurde.

Überhaupt entwickelt sich die RTL-Trödelshow weiterhin gut: Zum Start in die neue Woche fiel der Marktanteil in der Zielgruppe mit 16,6 Prozent so gut aus wie seit dem vor mehr als einem Monat aufgestellten Bestwert nicht mehr. "Die Superhändler" machten RTL damit am Nachmittag zumindest zeitweise zum Marktführer. Ohnehin war es für die Daytime einer der besseren Tage, denn auch "Meine Geschichte - Mein Leben" und "Freundinnen" schlugen sich mit zweistelligen Werten wacker.

Sat.1 konnte derweil am Nachmittag ebenfalls Erfolge verbuchen: So erzielte "Auf Streife - Die Spezialisten" in Konkurrenz zu "Mensch Papa!" sehr gute 13,0 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,25 Millionen Zuschauern. Auch die "Klinik am Südring" überzeugte anschließend mit 11,5 Prozent. Am Vorabend tritt Sat.1 dagegen weiter auf der Stelle und verzeichnete mit "Endlich Feierabend!" zunächst 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe die "Ruhrpottwache" auf 3,1 Prozent zurückfiel.

Für den Tiefpunkt sorgte die neue Erfindershow "Wie genial ist das denn?!", die um 19:00 Uhr nicht über 600.000 Zuschauer sowie 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Weil auch die Serien in der Primetime nicht funktionierten, lag der Tagesmarktanteil von Sat.1 am Montag bei nur 6,5 Prozent. Daran konnte dann auch ein starkes "Frühstücksfernsehen" nichts ändern, das zum Start in den Tag mit 17,3 Prozent Marktanteil weit vor RTL lag.

