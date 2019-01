RTL-Daytime: "Mensch Papa!" empfiehlt sich für mehr

© MG RTL D

RTL musste nach der Ankündigung des Formats "Mensch Papa!" viel Spott über sich ergehen lassen. Die Idee, Väter mit ihren Kindern allein zu lassen und sie dabei zu filmen, sei aus der Zeit gefallen, so der Vorwurf. Doch dem Publikum gefiel's offenbar



26.01.2019 - 10:08 Uhr von Uwe Mantel 26.01.2019 - 10:08 Uhr

Für zunächst nur eine Woche testete RTL in den letzten Tagen "Mensch Papa! Väter allein zu Haus" in seinem Nachmittagsprogramm - und dürfte nun wohl eilig weitere Folgen in Auftrag geben. Das Format war nämlich bislang das mit Abstand erfolgreichste, was man in den letzten Monaten auf dem 15-Uhr-Sendeplatz gezeigt hat. Im Schnitt reichte es für rund 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 730.000 Zuschauer insgesamt. In der Spitze ging es am Mittwoch sogar auf bis zu 15,6 Prozent nach oben, doch auch am Freitag sah es nochmal gut aus. Mit 820.000 Zuschauern lag die absolute Reichweite zum Wochenausklang sogar auf Höchst-Niveau.

Zum Vergleich: "Auf fremden Sofas", wovon RTL bereits weitere Ausgaben in Auftrag gegeben hat, kam Ende vergangenen Jahres im Schnitt auf einen Marktanteil von 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und das im Lauf der Staffel sogar bei absteigender Tendenz. "Hol dir die Kohle! - 5.000 Euro für deine Idee" blieb zuvor im Herbst in jeder Woche im Schnitt im einstelligen Marktanteils-Bereich hängen.

"Mensch Papa!" konnte in dieser Woche aber auch auf einen besseren Vorlauf bauen, denn um 14 Uhr verzeichneten auch "Die Superhändler" ihre bislang erfolgreichste Woche mit im Schnitt sogar knapp über 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Meine Geschichte - Mein Leben" kam im Wochenschnitt um 16 Uhr dann noch auf knapp zweistellige Marktanteile, "Freundinnen - Jetzt erst recht" blieb mit im Schnitt 8 Prozent weiterhin klar unter dem Soll.

