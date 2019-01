Dschungel-Wiedersehen drückt "Dancing on Ice" noch weiter

© MG RTL D

Ebenso wie die regulären Ausgaben des Dschungelcamps hat auch das Wiedersehen der Promis für etwas niedrigere Quoten als in den vergangenen Jahren gesorgt, dennoch lief es sehr gut. Sat.1 musste mit "Dancing on Ice" den nächsten Tiefstwert hinnehmen.



28.01.2019 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier

Mit der großen Wiedersehens-Show im australischen Busch hat RTL am Sonntag zur besten Sendezeit gute Quoten eingefahren, auch wenn die Sendung unter den Werten des Vorjahres lag. 3,63 Millionen Menschen sahen zu, wie sich die Camp-Bewohner im Baumhaus trafen und über ihre Zeit in der RTL-Show sprachen. 1,96 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 17,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In den zurückliegenden Jahren waren meist mehr als 20 Prozent drin. 2015 schrammte die Wiedersehens-Show knapp an dieser Marke vorbei, unterhielt damals dennoch 4,76 Millionen Menschen. "Die Stunde danach" tat sich im Anschluss mit 1,86 Millionen Zuschauern und 13,6 Prozent Marktanteil ein gutes Stück schwerer, lag aber dennoch über dem Senderschnitt.

RTL sicherte sich mit dem Dschungel-Nachklapp zudem den zweiten Platz im Primetime-Ranking, nur der "Tatort" hatte noch mehr junge Zuschauer. Sat.1 jedenfalls hatte mit “Dancing on Ice” keine Chance: Mit 1,90 Millionen Zuschauern rutschte das Format erstmals unter die Marke von zwei Millionen Zuschauern. 860.000 Eislauf-Fans in der Zielgruppe sorgten hier für 8,0 Prozent Marktanteil - auch das ist ein neuer Tiefstwert.

Auch am Vorabend hatte das Duell zwischen RTL und Sat.1 einen eindeutigen Sieger. Sat.1 erreichte mit einer Rückschau auf ehemalige "The Biggest Loser"-Kandidaten zwar recht gute 9,6 Prozent Marktanteil, für RTL lief es mit "Exclusiv - Weekend" (16,3 Prozent) und "RTL Aktuell" (17,8 Prozent) aber noch deutlich besser und auch "Schwiegertochter gesucht" erreichte gute 14,4 Prozent. Ab der kommenden Woche dürfte das sonntägliche Vorabend-Duell spannender werden, dann startet Sat.1 nämlich die neue Staffel seiner Abspeck-Show - 2018 waren durchweg zweistellige Marktanteile drin.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,0 Prozent lag RTL am Sonntag vor der versammelten Konkurrenz. Sat.1 erreichte nur 7,5 Prozent - ebenso wie ProSieben übrigens. Dort lief der Film "The Revenant" in der Primetime eigentlich recht solide, 2,20 Millionen Zuschauer bescherten dem Sender 9,4 Prozent. "The Unforgiven" fiel danach aber auf 6,5 Prozent und auch die Film-Wiederholungen in der Daytime enttäuschten überwiegend.

