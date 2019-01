Kein Dschungel-Boost für "Auswandern mit Chris Töpperwien"

© RTL II

RTL II wollte vom vermeintlichen Dschungel-Hype rund um Chris Töpperwien profitieren und hat nun ein neues Auswander-Format mit dem selbsternannten Currywurst-Mann gestartet. Zumindest zum Start ist die Rechnung noch nicht aufgegangen, bei Vox ging es für "6 Mütter" wieder nach oben.



29.01.2019 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 29.01.2019 - 09:26 Uhr

Die neue Dokusoap "In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" hat aus Quotensicht einen enttäuschenden Start hingelegt. 580.000 Zuschauer sahen sich am Montagabend ab 21:15 Uhr an, wie der ehemalige Dschungelcamper auswanderwilligen Menschen unter die Arme greift. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 4,7 Prozent und damit unter dem Senderschnitt von RTL II. Noch schwerer tat sich im Anschluss das neue "Hammer & Brain - Die Pommeskönige", die nur 3,4 Prozent Marktanteil holten.





Vorerst ist die Strategie von RTL II, vom vermeintlichen Dschungel-Hype zu profitieren, nicht aufgegangen. Das ist durchaus eine kleine Überraschung, hat eine ähnliche Strategie im vergangenen Jahr doch schon einmal funktioniert. Damals stiegen die Quoten der "Wollnys" spürbar an, nachdem Silvia Wollny bei "Promi Big Brother" zu sehen war. Chris Töpperwien kann sich jetzt nicht einmal auf den Vorlauf rausreden: "Die Geissens" kamen zur besten Sendezeit nämlich auf 830.000 Zuschauer und 5,7 Prozent Marktanteil.

Nachdem die Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" zuletzt einen kleinen Durchhänger hatten, sah es am Montag wieder richtig gut aus. Mit 9,6 und 7,9 Prozent lief es besser als zuletzt. Sehr schwer tat sich im Vergleich dazu der Neustart "Ibiza Diary" um 17 Uhr: Nur 210.000 Menschen schalteten ein und bescherten RTL II so sehr enttäuschende 3,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Ein wenig aufatmen kann man derweil bei Vox: Nachdem "6 Mütter" in der vergangenen Woche gegen starke Konkurrenz auf 5,2 Prozent Marktanteil fiel, sah es in dieser Woche mit 6,3 Prozent schon wieder deutlich besser aus. Mit 900.000 Zuschauern verpasste man die Millionenmarke aber dennoch wieder sehr deutlich. Vom früheren Quoten ist das Format inzwischen weit entfernt. "Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" erreichte im Anschluss noch 6,5 Prozent, "Mein Kind, Dein Kind" kam dann nur noch auf 5,5 Prozent.

