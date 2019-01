"Bier Royal" sorgt für hochprozentige Quoten im ZDF

© ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Der erste Teil des Zweiteilers "Bier Royal" hat am Montag mit Abstand die meisten Zuschauer unterhalten, weit mehr als sechs Millionen Menschen schalteten ein. Freuen kann man sich in Mainz auch über die Performance von ZDFneo und ZDFinfo.



29.01.2019 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 29.01.2019 - 09:43 Uhr

Das ZDF ist am Montag mit 15,3 Prozent Tagesmarktführer gewesen. Das hat der Sender nicht zuletzt auch dem Zweiteiler "Bier Royal" zu verdanken, der zum Auftakt auf 6,72 Millionen Menschen unterhielt und damit den Marktanteil auf 21,0 Prozent nach oben schraubte. Auch beim jungen Publikum lief es gut: 800.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 8,5 Prozent Marktanteil. Teil zwei wird das ZDF am kommenden Mittwoch zeigen, die Voraussetzungen dafür könnten nach dem gelungenen Start nicht besser sein.

Auch am späten Abend war das ZDF erfolgreich unterwegs: Die Free-TV-Premiere des Actionthrillers "Jason Bourne" kam auf 2,49 Millionen Zuschauer und 13,7 Prozent Marktanteil. Da besonders viele junge Menschen den Film sahen, stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 10,4 Prozent. Den Tag perfekt gemacht haben für das ZDF schließlich die beiden Spartensender. ZDFneo erreichte einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,8 Prozent und lag damit sogar hauchdünn vor ProSieben, ZDFinfo holte 1,8 Prozent. Das Erste hatte in der Primetime gegen "Bier Royal" keine Chance, holte mit einem völlig anderen Programm aber ebenfalls gute Werte. Die Naturdoku "Die größten Flüsse der Erde" kam auf 4,03 Millionen Zuschauer, das entsprach einem guten Marktanteil in Höhe von 12,6 Prozent. Beim jungen Publikum lag man mit 9,7 Prozent sogar vor "Bier Royal". Die Reichweite ging im Anschluss bei "Hart aber fair" auf 2,97 Millionen zurück, dadurch sackte auch der Marktanteil auf 9,9 Prozent ab. Bei One kam der letzte Teil der "Holocaust"-Serie auf 240.000 Zuschauer. Das entsprach 0,8 bei allen und 0,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

