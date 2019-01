Sky zeigt sich zufrieden mit Auftakt-Quoten von "Der Pass"

© Sky Deutschland/Sammy Hart

Sky bejubelt in einer Pressemitteilung die Quoten zum Auftakt von "Der Pass". Am ersten Wochenende haben demnach über eine halbe Million Zuschauer im TV zumindest mal reingeschaltet. Die Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen



31.01.2019 - 11:05 Uhr von Uwe Mantel 31.01.2019 - 11:05 Uhr

Bei Sky zeigt man sich hochzufrieden mit dem Start-Wochenende seiner neuesten Serien-Eigenproduktion von "Der Pass" und nennt in einer Mitteilung auch Zahlen. Die Bewertung der Quoten ist insbesondere im Pay-TV inzwischen recht komplex - zum Einen wurden die bislang zwei veröffentlichten Folgen von "Der Pass" allein am Startwochenende zusammengenommen elf Mal gezeigt, hinzu kommt die insbesondere bei Sky im seriellen Bereich enorm hohe Nutzung der On-Demand-Angebote, für die gar keine unabhängig erhobenen Nutzungsdaten öffentlich vorliegen.

Man ist also ein Stück weit auf die Werte angewiesen, die Sky veröffentlicht. Und die lesen sich so: Innerhalb des ersten Wochenendes erreichte "Der Pass" netto 560.000 Seher im Fernsehen, zudem wurden 623.000 Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege gezählt. Diese Zahlen sind allerdings keinesfalls mit den sonst aus der Quotenerhebung bekannten Reichweiten gleichzusetzen. Dort ist man die Angabe der durchschnittlichen Sehbeteiligung gewohnt, sprich: wer eine Minute einer Sendung sieht, fällt kaum ins Gewicht, wenn 10 Leute nur die Hälfte der Sendung sehen, dann liegt die durchschnittliche Sehbeteilung auch nur bei fünf Zuschauern.

Sky gibt hier nun die Netto-Reichweite an. Das ist die Zahl unterschiedlicher Personen, die mindestens 60 Sekunden in Folge "Der Pass" gesehen haben. Auch wer den Fernseher einschaltet, zufällig bei "Der Pass" landet und dann nach 61 Sekunden weiterzappt, wird hier also als Seher eingerechnet. Tut er das mehrfach, bleibt der Zähler aber bei 1 stehen. Die Aussagekraft solcher Zahlen erscheint doch sehr begrenzt. Auch die Zahl der On-Demand-Abrufe sagt nichts darüber aus, wie lange die Zuschauer dran blieben - hier kann man sich aber immerhin sicher sein, dass zumindest gezielt eingeschaltet wurde. Zur Einordnung: In der linearen Ausstrahlung erreichte die Premiere am Freitag eine durchschnittliche Sehbeteiligung von 70.000 Zuschauern, die zweite Folge hatte im Schnitt 90.000 Zuschauer. An die Werte von "Das Boot" kommt "Der Pass" damit nicht heran, das war allerdings angesichts des zugkräftigen Namens von "Das Boot" auch gar nicht zu erwarten.

Bei Sky jedenfalls zeigt man sich wie erwähnt hochzufrieden. Elke Walthelm, EVP Content bei Sky Deutschland: "Nach den Flaggschiffen ‚Babylon Berlin‘ und ‚Das Boot‘ übertrifft nun auch unsere nächste Sky Original Production ‚Der Pass‘ unsere Erwartungen bei Weitem. Die Serie besticht durch Hochspannung vom Feinsten, mit ambivalenten Figuren und einem starken emotionalen Thema." Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Mit unseren Sky Original Productions liefern wir Werbekunden einen hochqualitativen Inhalt mit sehr guter Reichweite. In einem solch hochwertigen Programmumfeld bieten am deutschen Werbemarkt nur wir die Möglichkeit, Marken stringent plattformübergreifend von linear bis OTT zu platzieren."

Teilen