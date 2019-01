kabel eins verpasst nur knapp den Sprung aufs Treppchen

© kabel eins

Schöner Erfolg für kabel eins am Mittwoch: Der Sender hat dank guter Quoten am Nachmittag und zweier Filme in der Primetime nur knapp den Sprung aufs Treppchen verpasst. Sat.1 kämpfte dagegen an vielen Stellen mit Problemen.



31.01.2019 - 13:30 Uhr von Alexander Krei 31.01.2019 - 13:30 Uhr

Mit einem hervorragenden Tagesmarktanteil von 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hat kabel eins am Mittwoch nur knapp den Sprung aufs Treppchen verpasst - den Sender trennten gerade mal 0,2 Prozentpunkte von Sat.1. Zu verdanken hat man dem Erfolg unter anderem einem gelungenen Film-Abend: Mit 1,36 Millionen Zuschauern verbuchte "Duell der Magier" fast genauso viele Zuschauer wie ProSieben mit "Kill the Boss". In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden 7,0 Prozent, ehe "Die Legende von Aang" noch mit 7,2 Prozent zu überzeugen wusste.

kabel eins setzte sich damit gegen die US-Serien von Vox durch, wo die beiden "Outlander"-Folgen mit Werten von 5,2 und 6,0 Prozent blass blieben und "Major Crimes" später mit 4,3 Prozent baden ging. Sat.1 schaffte derweil mit "Plötzlich arm, plötzlich reich" unspektakuläre 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und musste sich damit den starken "Wollnys" geschlagen geben, die bei RTL II auf 8,3 Prozent kamen. Später fielen die "Sat.1-Reportage" und "Akte 20.19" unter die Marke von fünf Prozent. Zu schaffen macht dem Sender aber auch weiter der Vorabend: Nachdem "Genial daneben - Das Quiz" am Dienstag auf nur 3,3 Prozent Marktanteil kam, lief's einen Tag später mit 4,0 Prozent kaum besser.

Verlass war neben dem "Frühstücksfernsehen" ansonsten nur auf die "Klinik am Südring", die ab 17:00 Uhr auf gute 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Dass kabel eins letztlich nur hauchdünn hinter Sat.1 durchs Ziel kam, lag letztlich auch daran, dass es dem vermeintlich kleineren Sender selbst tagsüber mehrfach gelang, die große Schwester hinter sich zu lassen. So knackten "Numb3rs" und "The Mentalist" die Marke von zehn Prozent, ehe später auch noch "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" mit guten Werten um sechs Prozent punkteten. Einzig "Achtung Kontrolle" tat sich danach mit nur 3,5 Prozent schwer.

Ähnlich wie Sat.1 blieb auch RTL am Mittwoch im Tagesprogramm nicht frei von Sorgen. "Meine Geschichte - Mein Leben" und "Freundinnen - Jetzt erst recht!" verfehlten die Zweistelligkeit, doch zumindest die "Superhändler" machen dem Kölner Sender weiterhin Freude. Diesmal reichte es für stolze 15,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem "Punkt 12" im Vorfeld sogar 20,1 Prozent schaffte.

