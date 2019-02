Furtwängler dominiert, aber verfehlt 10-Millionen-Marke

© NDR/Christine Schroeder

Erstmals seit acht Jahren hat ein "Tatort" mit Maria Furtwängler die Marke von zehn Millionen Zuschauern verfehlt - allerdings nur knapp. Der Tagessieg war dem ARD-Krimi nicht zu nehmen. Aber auch das ZDF präsentierte sich in guter Form.



04.02.2019 - 09:55 Uhr von Alexander Krei 04.02.2019 - 09:55 Uhr

Mehr als ein Jahr lang mussten Fans von Maria Furtwängler auf einen neuen "Tatort" mit ihr warten - nun bekam sie mit Florence Kasumba sogar gleich eine neue Partnerin zur Seite gestellt. Beim Publikum kam diese Form der Arbeitsteilung offenbar bestens an: Mit 9,77 Millionen Zuschauern verbuchte die Krimireihe im Ersten jedenfalls nicht nur einen starken Marktanteil von 26,5 Prozent, sondern auch den völlig ungefährdeten Tagessieg.

Die Freude trübt allenfalls, dass es der erste Furtwängler-"Tatort" seit achten Jahren war, der die Marke von zehn Millionen Zuschauern verpasste - wenn auch nur knapp. Die Konkurrenz blieb dennoch weit entfernt: Stärkster Verfolger war eine neue Folge der "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla, die im ZDF auf 5,24 Millionen Zuschauer sowie 14,2 Prozent Marktanteil kam. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Tatort" mit 2,48 Millionen Zuschauern sowie 20,2 Prozent Marktanteil nicht zu schlagen.

"Anne Will" machte aus dem starken Vorlauf jedoch erstaunlich wenig und kam im Anschluss an den Krimi nicht über 3,24 Millionen Zuschauer sowie 11,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Beim jungen Publikum ging der Wert sogar auf miese 4,5 Prozent zurück. Schlechter lief's für Will zuletzt im September, als sie gegen ein Fußball-Länderspiel antrat. Dass der Sonntag fürs Erste dennoch ein starker Tag wurde, lag indes nicht nur am "Tatort", sondern auch an einem starken Wintersport-Programm.

Mehr als 4,3 Millionen Zuschauer waren am späten Nachmittag beim Skifliegen dabei und sorgten für zweitweise über 20 Prozent Marktanteil. Erst mit dem "Bericht aus Berlin" gingen die Quoten zunächst wieder zurück. Die "Lindenstraße" tat sich mit 2,13 Millionen Zuschauern sowie 7,6 Prozent Marktanteil erneut schwer, auch der "Weltspiegel" hielt sich nur knapp über der Marke von zwei Millionen Zuschauern. Zum Vergleich: "Terra X" zählte im ZDF beachtliche 5,36 Millionen Zuschauer.

