RTL II: Töpperwien schmiert völlig ab, Soaps schwächeln

RTL II hat am Montag einen völlig desolaten Tagesmarktanteil eingefahren. Während sich die "Geissens" noch bei soliden Quoten hielten, enttäuschte Chris Töpperwien im Anschluss völlig. Auch die Soaps vom Vorabend schwächeln. Bei Nitro kam "100% Bundesliga" unter die Räder.



05.02.2019 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 05.02.2019 - 09:04 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,8 Prozent ist RTL II am Montag der mit Abstand schwächste der großen acht Sender gewesen. Das lag zu einem guten Teil auch an dem neuen Auswander-Coaching-Format mit Ex-Dschungelcamper Chris Töpperwien: Nur 460.000 Zuschauer hatte die zweistündige Sendung ab 21:15 Uhr, das waren noch einmal 120.000 weniger als beim enttäuschenden Start vor einer Woche. Der Marktanteil in der Zielgruppe ging auf 2,7 Prozent zurück. "Hammer & Brain - Die Pommeskönige" fiel im Anschluss auf 1,9 Prozent.

Dabei verlief der Start in den Abend eigentlich recht solide: Mit 780.000 Zuschauern und 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren "Die Geissens" zwar kein Überflieger, aber immerhin auch kein Totalausfall. Die Probleme von RTL II lagen am Montag aber auch in der Daytime: Von morgens bis zum Vorabend hagelte es reihenweise schlechte Quoten, teils stand eine eins vor dem Komma. Hinzu kommt, dass auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" weiter schwächeln. Mit 7,7 und 6,6 Prozent Marktanteil lagen sie zwar deutlich über dem Senderschnitt, aber auch weit unter ihren früheren Werten. So können die Soaps dann auch andere Schwachstellen im Programm nicht mehr so gut ausbügeln.

Vox erzielte im Gegensatz dazu mit der Doku "Wir werden groß!" in der Primetime recht ansehnliche Werte. 1,12 Millionen Menschen schalteten ein, beim jungen Publikum waren damit 7,8 Prozent drin. "Goodbye Deutschland" fiel danach aber schon auf 4,7 Prozent. Einen guten Start erwischte am Nachmittag unterdessen die neue Beauty-Sendung "Makel? Los!", mit 660.000 Zuschauern und 8,9 Prozent lag das Format auf Anhieb über dem Senderschnitt. "Shopping Queen" lieferte mit 10,8 Prozent allerdings auch einen sehr starken Vorlauf.

Und noch ein kurzer Blick auf zwei kleinere Sender: Der Disney Channel unterhielt mit der ersten Ausgabe seiner Quizshow "Disney Magic Moments" 250.000 Zuschauer, damit waren in der werberelevanten Zielgruppe gute 1,3 Prozent Marktanteil drin. Nicht so gut lief es derweil für eine Nitro-Eigenproduktion: "100% Bundesliga" kam auf 120.000 Zuschauer und stellte damit den Negativ-Rekord von vor zwei Wochen ein, mit 0,4 Prozent Marktanteil schrammte die Sendung knapp an einem neuen Tiefstwert vorbei.

