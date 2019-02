ProSieben gewinnt am Montag, aber Sat.1 ganz schwach

© Warner Bros.

ProSieben hat am Montag glänzende Quoten erzielt: Der Super Bowl übersprang in der Nacht die Marke von 50 Prozent Marktanteil und in der Primetime holten die US-Sitcoms mal wieder starke Werte. Die Sat.1-Serien enttäuschten dagegen völlig.



05.02.2019 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier

"The Big Bang Theory" hat ProSieben auch in dieser Woche den Tagessieg beim jungen Publikum beschert: 1,52 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten die neueste Folge ein und sorgten so für starke 16,0 Prozent Marktanteil, die Gesamt-Reichweite lag bei 2,08 Millionen. "Young Sheldon" hielt sich im Anschluss bei sehr guten 13,3 Prozent und auch "The Middle" (10,3 Prozent) war noch knapp zweistellig.

Mit den anschließenden Wiederholungen von "Big Bang Theory" zogen die Marktanteile wieder auf bis zu 15,8 Prozent an. Auch in der Daytime sorgten die US-Sitcoms überwiegend für Marktanteile von deutlich mehr als zehn Prozent. Zum Tagesmarktanteil in Höhe von 13,9 Prozent beigetragen hat aber auch noch einmal der Super Bowl. Das vierte Quarter startete erst nach 3 Uhr und dementsprechend wurden erst jetzt die Daten ausgewiesen. 1,30 Millionen Menschen waren in der Nacht noch dabei und sahen den Sieg der New England Patriots gegen die Los Angeles Rams. Der Marktanteil in der Zielgruppe stieg im vierten Quarter auf 54,1 Prozent an. Der gesamte Super Bowl erreichte damit im Schnitt 43,6 Prozent und war damit deutlich erfolgreicher als im Vorjahr, als noch 39,6 Prozent gemessen wurden.

Weniger gute Nachrichten gibt es dagegen für Sat.1: "Der Bulle und das Biest" und "Einstein" dümpeln mit 6,5 und 6,7 Prozent Marktanteil nach wie vor im roten Bereich herum, die Marke von zwei Millionen Zuschauern wurde von beiden Produktionen deutlich verfehlt. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin am Vorabend: "Endlich Feierabend" erreichte fast eine Million Zuschauer und kam damit auf 6,5 Prozent Marktanteil, das ist der höchste Wert seit Ende November. "Genial daneben - Das Quiz" holte danach noch 5,9 Prozent. Das ist alles nicht gut - aber im Vergleich zu dem, wie es vor wenigen Wochen am Sat.1-Vorabend noch aussah, ist es ein Schritt nach vorne.

RTL hatte am Montag beim Kampf um den Tagessieg nichts mitzureden: Eine neue Ausgabe von "Undercover Boss" erreichte 1,13 Millionen junge Zuschauer und musste sich damit nicht nur den Sitcoms bei ProSieben, sondern auch dem Krimi im ZDF geschlagen geben. Der Marktanteil betrug 12,3 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,55 Millionen und damit auf dem enttäuschenden Niveau der Vorwoche. "Extra" blieb im Anschluss bei 11,2 Prozent hängen.

