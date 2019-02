Katrin Bauerfeind hat's schwer, Dunja Hayali auch

© WDR/Nadine Bernards

Immerhin 200.000 Zuschauer sahen am Mittwochabend die Premiere von "Bauerfeind - Die Show zur Frau" bei One, insbesondere beim jüngeren Publikum war aber noch viel Luft nach oben. Sehr schwer tat sich später am Abend auch Dunja Hayali im ZDF



07.02.2019 - 09:37 Uhr von Uwe Mantel 07.02.2019 - 09:37 Uhr

Der ARD-Ableger One hielt sich am Mittwochabend zunächst noch richtig gut gegen die Fußball-Konkurrenz im Ersten: "Agatha Christie's Poirot" kam um 20:15 Uhr mit 780.000 Zuschauern auf einen starken Marktanteil von 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es zwar deutlich schwächer aus, mit 0,7 Prozent Marktanteil kann man aber auch hier zufrieden sein. Die Premiere von "Bauerfeind - Die Show zur Frau" konnte davon allerdings nur wenig profitieren.

Das neue Format unterhielt zum Auftakt 200.000 Zuschauer. Das reichte beim Gesamtpublikum zwar noch für solide 0,7 Prozent Marktanteil, insbesondere der Blick auf die Reichweite beim jüngeren Publikum ist allerdings ernüchternd: Hier war die Zuschauerzahl mit 0,01 Millionen kaum messbar, der Marktanteil lag dementsprechend auch nur bei 0,2 Prozent. Als One dann ab 22:30 Uhr wieder auf den Krimi-Pfad zurückschwenkte, sahen übrigens wieder 220.000 Zuschauer zu, die Marktanteile zogen wieder auf 1,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Mehr zum Thema "Ich bin eine Mischung aus Maybrit Illner und Heidi Klum"

Richtig schwer tat sich am Mittwochabend unterdessen auch Dunja Hayali im ZDF. 1,19 Millionen Zuschauer sahen diesmal zu, mehr als 6,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Dass sich der Sendungsbeginn mit der Verlängerung im DFB-Pokal überschnitt, war dabei sicherlich nicht hilfreich, allerdings hat die Sendung schon seit der Umstellung auf eine monatliche Ausstrahlungsweise im Sommer vergangenen Jahres mit Quotenproblemen zu kämpfen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es am Mittwoch mit 3,5 Prozent Marktanteil nicht gut aus. Direkt zuvor zählte das "Auslandsjournal" 1,88 Millionen Zuschauer (7,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum), direkt danach "Markus Lanz" 1,42 Millionen Zuschauer (13,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum).

Teilen