Quotenkracher Biathlon? "Bergdoktor" siegt haushoch

Das Erste hat mit dem Biathlon-Weltcup in der Primetime nur übersichtliche Quoten eingefahren. Erst bei den Damen am späten Abend zogen die Werte deutlich an. Der ZDF-"Bergdoktor" sicherte sich jedenfalls ohne Probleme den Tagessieg.



08.02.2019 - 09:39 Uhr von Timo Niemeier 08.02.2019 - 09:39 Uhr

Für gewöhnlich erzielten ARD und ZDF mit ihren Wintersport-Übertragungen exzellente Quoten. Das gilt vor allem immer dann, wenn die Sender Biathlon-Wettbewerbe ins Programm nehmen. Am Donnerstag gab es jedoch eine Ausnahme: Die 15 Kilometer der Herren aus dem kanadischen Canmore wollten in der Primetime im Ersten nur 3,20 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil lag damit bei mageren 10,1 Prozent. Auch beim jungen Publikum waren nur 5,2 Prozent drin.

Die "Tagesschau" erreichte im Vorfeld dagegen noch 5,10 Millionen Zuschauer und 16,8 Prozent. Am Vorabend war auch "Wer weiß denn sowas?" mit 3,70 Millionen Zuschauern erfolgreicher als die Biathlon-Übertragung am Abend. Auch das 5km-Rennen im Eisschnelllauf hatte später nur 2,43 Millionen Zuschauer und musste sich mit 10,4 Prozent begnügen. Deutlich besser wurde es erst ab kurz vor 23 Uhr, als die Biathlon-Damen übernahmen. Hier schalteten 2,84 Millionen Menschen ein, die den Marktanteil auf 18,6 Prozent nach oben trieben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 10,7 Prozent richtig gut.

Auch am Nachmittag übertrug Das Erste übrigens zwei Rennen von der Eisschnelllauf-WM, beide blieben aber unter der Marke von zehn Prozent hängen. Außerdem hatten die Übertragungen eine kuriose Programmänderung zur Folge: Der Sender schob "Brisant" auf den Sendeplatz um 19:35 Uhr. Vor der "Tagesschau" waren für das Boulevardmagazin aber nur 6,2 Prozent drin.

In der Primetime hatten die Biathleten keine Chance gegen den "Bergdoktor" im ZDF. Dieser kam auf 6,92 Millionen Zuschauer und landete damit bei 21,8 Prozent Marktanteil. Auch "maybrit illner" und "Markus Lanz" holten mit ihren Talks am späten Abend noch zufriedenstellende 12,8 und 13,1 Prozent. Weil man auch am Nachmittag und Vorabend dominierte, erreichten die Mainzer einen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,0 Prozent. Das Erste kam dahinter nur auf 11,2 Prozent.

