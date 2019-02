"Law & Order: SVU" fängt sich kurz vor Staffelfinale etwas

© MG RTL D / Virginia Sherwood / NBC

Zwei Wochen vor dem Staffelfinale gibt "Law & Order: SVU" erstmals ein kleines Lebenszeichen von sich, die zweite Folge am Freitagabend erzielte überraschend gute Quoten. Auch RTL II erzielte in der Primetime gute Werte, doch am Vorabend wird es langsam brenzlig.



16.02.2019 - 09:57 Uhr von Timo Niemeier 16.02.2019 - 09:57 Uhr

Mit stoischer Gelassenheit nimmt Vox die seit Wochen extrem schlechten Quoten von "Law & Order: Special Victims Unit" zur Kenntnis. In dieser Woche gab es immerhin mal einen kleinen Ausreißer nach oben: Um 21:15 Uhr schalteten 1,18 Millionen Menschen ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei guten 7,3 Prozent. So gut lief es für die Serie schon seit einiger Zeit nicht mehr. Es scheint, als könnte "Law & Order: SVU" kurz vor dem Staffelfinale noch etwas zulegen. Kleiner Wermutstropfen: Die erste Folge des Abends performte zur besten Sendezeit mit 4,5 Prozent gewohnt schlecht.

Auch für RTL II lief es in der Primetime richtig gut: "Die Unfassbaren - Now You See Me" unterhielt 1,26 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit tolle 8,4 Prozent drin. "Kick-Ass 2" kam danach ebenfalls auf sehr gute 7,8 Prozent. Das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten. Vormittag und Nachmittag liefen gewohnt schwach und auch am Vorabend wird die Luft langsam dünn. "Köln 50667" erzielte nur 5,7 Prozent Marktanteil, "Berlin - Tag & Nacht" blieb gar bei 4,8 Prozent hängen. Damit können die Soaps jedenfalls keine Dellen im Programm von RTL II mehr überdecken. Weiterhin völlig abgeschlagen am Freitagabend ist kabel eins: Eine neue Folge von "Elementary" kam zur besten Sendezeit nur auf 3,6 Prozent Marktanteil, zwei Episoden von "Navy CIS" erzielten im Anschluss 3,1 und 3,9 Prozent. Das ist dann auch der Hauptgrund für die 4,2 Prozent Tagesmarktanteil, für die US-Serien in der Daytime lief es nämlich eigentlich recht gut.

Teilen