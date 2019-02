"Wider den tierischen Ernst" verliert viele Zuschauer

© WDR/CDU Rheinlandpfalz/AKV

Die närrischen Tage haben begonnen, doch das große Karnevalsfieber hat die Zuschauer noch nicht ereilt. "Wider den tierischen Ernst" verbuchte im Ersten die niedrigste Reichweite seit vier Jahren. Dagegen hatte ein ZDF-Zweiteiler leichtes Spiel.



19.02.2019 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 19.02.2019 - 09:28 Uhr

Der Start in die Karnevalssaison verlief für die ARD am Montagabend ernüchternd, denn die traditionelle Verleihung des Ordens "Wider den tierischen Ernst" - der diesmal an die CDU-Politikerin Julia Klöckner ging - lockte in diesem Jahr nur 3,14 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Damit schrammte der TV-Klassiker nur knapp am vor vier Jahren aufgestellten Tiefstwert vorbei: Damals war die Sendung allerdings auch eine Stunde später zu sehen. Mehr als ein Marktanteil von 10,4 Prozent war diesmal nicht für die Sitzung drin.

Im vergangenen Jahr hatten dagegen noch über 3,8 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Junges Publikum war allerdings damals wie heute kaum dabei: Wie schon 2018 lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auch diesmal wieder bei nur 3,3 Prozent. Deutlich gefragter war da schon das ZDF, wo sich der Zweiteiler "Walpurgisnacht - Die Mädchen und der Tod" mit 9,5 Prozent Marktanteil nur ProSieben und RTL geschlagen geben musste.

Insgesamt fuhr der Krimi ohnehin den lockeren Tagessieg ein: 6,19 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 19,6 Prozent machten den Film zur eindeutigen Nummer eins am Montagabend. Einzig Günther Jauch konnte halbwegs mithalten und verzeichnete mit "Wer wird Millionär?" bei RTL im Schnitt 4,53 Millionen Zuschauer sowie 14,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe reichte es für gute 13,4 Prozent, nachdem "GZSZ" schon am Vorabend mit stolzen 20,5 Prozent Marktanteil ganz vorne landete.

Um 18:00 Uhr lieferten sich derweil ARD und ZDF ein enges Rennen, das der Mainzer Sender mit seiner "SOKO München" letztlich knapp für sich entschied. 3,88 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,6 Prozent zählte die Krimiserie, während "Wer weiß denn sowas?" im Ersten von 3,70 Millionen Zuschauern gesehen wurde und 18,3 Prozent Marktanteil verbuchte. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Rateshow zudem überzeugende 9,3 Prozent.

