Sat.1-Promibäcker erholen sich nach schwachem Start

Nach einem enttäuschenden Start hat "Das große Promibacken" in Sat.1 in Woche zwei spürbar zulegen können, zweistellige Marktanteile blieben dennoch in weiter Ferne. Den Tagessieg holte sich RTL mit seinem "Bachelor".



21.02.2019 - 08:59 Uhr von Timo Niemeier 21.02.2019 - 08:59 Uhr

In der vergangenen Woche setzte es für "Das große Promibacken" zum Staffelstart einen neuen Tiefstwert, sowohl bei der Reichweite als auch beim Marktanteil sah es so schlecht aus wie noch nie. Von diesem Tief konnte sich die Show in Woche zwei entfernen: In der Zielgruppe stieg die Reichweite von 610.000 auf 740.000 Zuschauer, das ließ auch den Marktanteil auf 8,6 Prozent klettern. Von den Werten der vorangegangenen Staffel ist man damit aber noch immer weit entfernt, damals holte das Format im Schnitt mehr als zehn Prozent. Insgesamt sahen an diesem Mittwoch 1,54 Millionen Menschen zu.

Danach sah es für Sat.1 allerdings noch schlechter aus: Die Rankingshow "Top Ten" kam nicht über 5,0 Prozent Marktanteil hinaus. Und auch der Vorabend bereitet den Verantwortlichen weiterhin Kopfzerbrechen. "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" kamen am Mittwoch nur auf 3,1 und 3,2 Prozent. Gut, dass immerhin die Scripted Realities bis 17 Uhr für zweistellige Marktanteile gesorgt haben.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich RTL: "Der Bachelor" erreichte 1,59 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach 16,6 Prozent Marktanteil. Nur "GZSZ" hatte noch ein paar mehr junge Fans. Und auch insgesamt schnitt die Soap mit 3,21 Millionen Zuschauern besser ab als der "Bachelor", der es aber auch immerhin auf 2,89 Millionen brachte. Kein anderer Privatsender hatte am Mittwoch auch nur annähernd so viele Zuschauer.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei RTL II, wo die "Wollnys" ihre starke Form der vergangenen Wochen bestätigten und es auf 7,5 Prozent brachten. Noch etwas besser lief es für ProSieben, das mit dem Film "Vacation - Wir sind die Griswolds" 9,5 Prozent einfuhr. Danach ging es für beide Sender abwärts: Während RTL II mit "Einfach hairlich" noch 5,5 Prozent holte, erreichte "Oceans 13" bei ProSieben 8,4 Prozent.

