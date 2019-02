ZDF-Zweiteiler "Walpurgisnacht" siegt trotz Verlusten

© ZDF

Auch der zweite Teil von "Walpurgisnacht" hat dem ZDF den Tagessieg beschert, im Vergleich zum ersten Film gingen aber fast 700.000 Zuschauer verloren. Die Verluste sind auch deshalb überraschend, weil es für Das Erste noch schlechter lief als am Montag.



21.02.2019 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 21.02.2019 - 09:23 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,4 Prozent hat das ZDF am Mittwoch mal wieder dominiert. Auch in der Primetime war man dank des zweiten Teils von "Walpurgisnacht - Die Mädchen und der Tod" nicht zu schlagen: 5,51 Millionen Menschen sahen zu und bescherten dem Sender so 17,7 Prozent Marktanteil. Das sind ohne Frage starke Werte, am Montag erreichte Teil eins allerdings noch 6,19 Millionen Menschen. Fast 700.000 Menschen schalteten beim zweiten Teil also nicht mehr ein. Auch beim jungen Publikum sah es mit 6,7 Prozent nicht mehr so gut aus wie am Montag, als noch 9,5 Prozent auf der Uhr standen.

Das Erste konnte allerdings nicht von den Verlusten profitieren - im Gegenteil. Im Vergleich zum Montag, als man mit "Wider den tierischen Ernst" eher schlecht als recht fuhr, verlor man noch einmal einige Zuschauer. Das Gesellschafts-Drama "Schöne heile Welt" wollten nur 2,80 Millionen Menschen sehen, selbst der "Bachelor" bei RTL hatte mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei nur 9,0 Prozent. "Plusminus", "Tagesthemen" und "Maischberger" schwankten im Anschluss bei Werten zwischen 8,4 und 8,7 Prozent.

Stark unterwegs war unterdessen mal wieder ZDFneo: "Wilsberg" unterhielt 1,88 Millionen Zuschauer und erreichte damit 6,0 Prozent. "Ein starkes Team" steigerte sich danach auf 1,89 Millionen und 8,2 Prozent. Und auch bei One lief es zumindest um 20:15 Uhr rund: "Agatha Christie’s Poirot" erreichte 890.000 Menschen, damit waren 2,9 Prozent für den kleinen Sender drin. "Bauerfeind - Die Show" lag im Anschluss bei nur noch 0,8 Prozent. Und auch am Vorabend waren für One weniger als 1,0 Prozent drin.

Teilen