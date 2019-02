Sat.1 hinter kabel eins, Rekord für den Disney Channel

© Sat.1

Sat.1 blickt auf einen desaströsen Samstag zurück. Kein einziges Mal gab es zweistellige Marktanteile, vor allem der Nachmittag und der Vorabend machten große Probleme. In der Endabrechnung landete man sogar hinter kabel eins. Sehr gut lief es dagegen für den Disney Channel.



24.02.2019 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 24.02.2019 - 09:26 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,4 Prozent in der Zielgruppe hat Sat.1 den Samstag beendet. Damit landete man sogar knapp hinter kabel eins, das auf 5,5 Prozent kam. Eigentlich brannte es bei Sat.1 an allen Ecken und Enden: Das größte Problem ist und bleibt das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos" am Vorabend, das nur 2,4 Prozent Marktanteil holte. 410.000 Menschen schalteten um 19 Uhr ein.





Aber auch "Auf Streife" blieb zuvor deutlich unter dem Senderschnitt hängen, die Wiederholungen von "The Biggest Loser" und "111 fiese Ferien" versagten mit 3,4 und 3,7 Prozent. Auch in der Primetime lief es nicht perfekt, der Film "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" verhinderte aber, dass es am Ende noch schlechter aussah für Sat.1. 1,25 Millionen Menschen sahen zu, das entsprach immerhin 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" fiel danach aber schon wieder auf 5,5 Prozent zurück.

Bei kabel eins blieben zwei Folgen von "Hawaii Five-0" in der Primetime zunächst auch nur bei 4,3 und 5,0 Prozent hängen. "Scorpion" steigerte sich am späten Abend dann aber immerhin noch auf 5,6 Prozent und auch "Criminal Minds: Team Red" holte 5,5 Prozent. Dem "Elementary"-Marathon im Tagesprogramm ging am Vorabend zwar merklich die Puste aus, am Nachmittag holte die Serie aber teilweise mehr als sieben Prozent Marktanteil. "Castle" kam am Vorabend sogar auf bis zu 8,4 Prozent.

Beim Disney Channel kann man derweil sehr zufrieden sein, der Sender war mit 2,5 Prozent Tagesmarktanteil sehr erfolgreich unterwegs. Bei den 3- bis 13-Jährigen fuhr man mit 23,7 Prozent sogar einen neuen Rekord ein. Einen großen Teil dazu beigetragen hat der Dauerbrenner "Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir", den man zwischen 12 und 20:15 Uhr zeigte und der durchweg für sehr gute Quoten sorgte, in der Spitze waren 5,0 Prozent Marktanteil drin. Bei den Kindern wurden bis zu 39,5 Prozent gemessen. In der Primetime kam die "Monster Uni" auf rund eine halbe Million Zuschauer und 2,9 Prozent.

Im BR räumte derweil nochmal "Fastnacht in Franken" ab. Die Wiederholung erreichte 1,64 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit, damit waren bundesweit 6,5 Prozent Marktanteil drin. Beim jungen Publikum wurden ebenfalls noch sehr starke 2,7 Prozent gemessen. Das katapultierte den BR auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,6 Prozent - damit lag man auf einem Niveau mit RTL II und nur knapp hinter Sat.1.

Teilen