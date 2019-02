"Anne Will" tut sich nach starkem "Tatort" weiter schwer

© NDR/Wolfgang Borrs

Seit einigen Wochen kämpft "Anne Will" am Sonntagabend mit Quoten-Problemen. Diesmal konnte der Talk trotz eines starken "Tatorts" nicht mal ein Drittel der über neun Millionen Zuschauer halten. Auch die jungen Zuschauer suchten schnell das Weite.



25.02.2019 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 25.02.2019 - 09:22 Uhr

Dem ARD-Polittalk mit Anne Will laufen derzeit die Zuschauer davon. Verzeichnete der Polittalk in der Vergangenheit meist rund vier Millionen Zuschauer, so liegt die Sendung nun schon einigen Wochen konstant deutlich darunter. Seit der Rückkehr aus der Weihnachtspause hat die Talkshow zudem von Wochen zu Woche an Reichweite eingebüßt - an diesem Sonntag schalteten nun gerade mal noch 2,74 Millionen Zuschauer ein, um die Debatte über den "Krisengipfel im Vatikan" zu sehen. Mehr als ein Marktanteil von 10,1 Prozent war damit nicht zu holen.

Das bedeutete nicht nur die schwächste Reichweite seit Anfang September, sondern war auch, gemessen am Vorprogramm, viel zu wenig: Der Franken-"Tatort" hatte im Vorfeld noch 9,09 Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt und den ungefährdeten Tagessieg im Ersten eingefahren. Der Marktanteil belief sich auf stolze 25,6 Prozent. Kräftig nach unten ging es aber auch beim jungen Publikum, wo der siegreiche "Tatort" zunächst auf 2,44 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 21,1 Prozent Marktanteil kam, ehe "Anne Will" auf magere 5,4 Prozent zurückfiel.

Zuschauer-Trend: Anne Will



Die Tagesmarktführerschaft war dem Ersten am Sonntag aber trotz der Schwäche nach dem "Tatort" nicht zu nehmen - auch, weil der Sender tagsüber mit Wintersport abräumte. So sahen alleine 4,05 Millionen Zuschauer, wie die deutschen Skispringer den WM-Titel gewannen. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 24,4 Prozent. Am Abend konnte indes einzig das ZDF mit dem ARD-Krimi mithalten: 5,57 Millionen Zuschauer sahen dort die "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla, sodass der Marktanteil bei überzeugenden 15,7 Prozent lag.

Später am Abend legte die neue Thriller-Reihe "Hanna Svensson" mit 2,70 Millionen Zuschauern sowie 13,2 Prozent Marktanteil einen überzeugenden Einstand hin. Tagsüber tat sich der Mainzer Sender in Konkurrenz zu den Wintersport-Übertragungen dagegen über Stunden hinweg schwer und blieb im einstelligen Bereich hängen.

