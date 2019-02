Neuer Wissensabend bei n-tv startet sehr verhalten

© MG RTL D

n-tv will ab sofort immer montags auf Wissens-Formate setzen. Erstmals lief nun auch "n-tv Wissen" in der Primetime, die Quoten blieben aber sehr überschaubar. Beim Disney Channel ging derweil die neue Disney-Quizshow unspektakulär zu Ende.



26.02.2019 - 09:58 Uhr von Timo Niemeier 26.02.2019 - 09:58 Uhr

Ab sofort will n-tv montags immer mit Wissens-Formaten überzeugen. Dazu holt man "n-tv Wissen" in die Primetime und zeigt zudem einige Dokumentationen (DWDL.de berichtete). Zum Start verlief der Umbau aber noch sehr holprig: "n-tv Wissen" kam auf dem neuen Sendeplatz nur auf 50.000 Zuschauer, beim Gesamtpublikum reichte das zu 0,2 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren sogar noch schlechtere 0,1 Prozent drin, die Werte sind damit kaum mehr messbar gewesen.





Auch die anschließende Doku über die Technik, die bei der Rettung von Tschernobyl zum Einsatz kam, erreichte nur 100.000 Zuschauer und 0,5 Prozent in der Zielgruppe. Erst nach 22 Uhr erreichte man mit der Doku "Geniale Technik - Forschungsstation Antarktis" zufriedenstellende 1,4 Prozent Marktanteil, 180.000 Menschen waren zu später Uhrzeit mit dabei. Aber auch bei Welt verlief der Start in den Abend schleppend, auch wenn die Reportage "50.000 PS auf hoher See - Containerriese RHL Calliditas" auf 160.000 Zuschauer kam und damit wesentlich erfolgreicher war als "n-tv Wissen". Doch auch dieses Format blieb beim jungen Publikum bei 0,5 Prozent Marktanteil hängen.

Der Disney Channel zeigte derweil die letzte Ausgabe seiner Quizshow "Disney Magic Moments" und unterhielt damit 140.000 Zuschauer. Damit lag das Format auf dem Niveau der Vorwochen, lediglich der Start Anfang Februar lief mit 250.000 Zuschauern spürbar besser. Der Marktanteil lag am Montag bei 0,9 Prozent.

Deutlich zufriedener sein kann man da schon bei Nitro, das einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent erzielte und damit stärkster Nischensender war. Vor allem die US-Serien im Tagesprogramm erzielten teils fantastische Werte, so holte "Ein Käfig voller Helden" bis zu 3,5 Prozent Marktanteil. Aber auch "Alarm für Cobra 11" erreichte in der Primetime gute 2,0 Prozent, "100% Bundesliga" blieb danach aber bei 1,4 Prozent hängen. Bei Sat.1 Gold sorgte derweil die "The Voice Kids"-Wiederholung für gute Quoten: 260.000 Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender so 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

