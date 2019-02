RTL: Daily Soaps überflügeln Serien in der Primetime

© RTL

"Beck is back" und "Die Klempnerin" haben in Woche drei erneut nur noch knapp zweistellige Marktanteile eingefahren, sowohl "GZSZ" als auch "Alles was zählt" hatten am Vorabend mehr Zuschauer. In Sat.1 stemmt sich "Navy CIS" endlich gegen den Abwärtstrend.



27.02.2019 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 27.02.2019 - 09:06 Uhr

Die eigenproduzierten Serien am Dienstag machen RTL weiter Probleme, erneut wurden nur Marktanteile im knapp zweistelligen Bereich gemessen. "Beck is back" startete mit 1,99 Millionen Menschen in den Abend, 970.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei überschaubaren 10,8 Prozent. "Die Klempnerin" tat sich danach mit 1,76 Millionen Zuschauern (14-49: 850.000) und 10,2 Prozent noch etwas schwerer.

Interessant ist vor allem ein Vergleich mit den Soaps am Vorabend: Nicht nur "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" hat inzwischen mehr Zuschauer als die beiden Primetime-Serien, auch "Alles was zählt" ist beliebter - sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den jungen Zuschauer. Während "Alles was zählt" gute 14,3 Prozent Marktanteil einfuhr, waren für "GZSZ" danach sogar 18,9 Prozent drin. Mit "Unter Uns" performte übrigens auch die dritte Soap mit 14,8 Prozent zufriedenstellend, nur "Freundinnen" enttäuschte zuvor mit 8,9 Prozent.

In Sat.1 hat sich "Navy CIS" nach dem Allzeit-Tief in der vergangenen Woche, als nur noch 6,3 Prozent Marktanteil gemessen wurden, aufgebäumt und mit 9,1 Prozent den besten Wert seit mehr als einem Jahr erzielt. Damals lief die US-Serie noch montags. 2,11 Millionen Menschen schalteten ein - also mehr als bei den RTL-Serien. Beim jungen Publikum verzeichnete "Navy CIS" dagegen nur 820.000 Zuschauer. Die Probleme für Sat.1 begannen aber direkt um 21:15 Uhr: "Navy CIS: L.A." fiel auf 7,7 Prozent und für "Hawaii Five-0" sah es mit 7,8 Prozent nicht viel besser aus.

kabel eins setzte derweil den ganzen Abend auf Filme und konnte damit überzeugen. "King Arthur" kam auf 1,22 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit 6,5 Prozent Marktanteil drin. "X-Men - Der Film" steigerte sich im Anschluss auf 7,5 Prozent. Sehr gut läuft es auch weiterhin für die Bond-Reihe bei Nitro. "James Bond 007: Goldfinger" unterhielt dort zur besten Sendezeit knapp eine Million Zuschauer, damit waren sowohl insgesamt (3,3 Prozent) als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (3,9 Prozent) sehr gute Werte drin.

Teilen