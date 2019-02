"Charité" verliert weiter Zuschauer, schlägt aber Karneval

© ARD/Julie Vrabelova

Der ARD-Serie "Charité" sind binnen Wochenfrist noch einmal mehr als eine halbe Million Zuschauer abhanden gekommen, für den Tagessieg hat es dennoch gereicht. Im ZDF war derweil auch "Karnevalissimo" deutlich weniger gefragt als noch 2018.



27.02.2019 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 27.02.2019 - 09:48 Uhr

Vor einer Woche ist "Charité" mit der zweiten Staffel auf die Bildschirme zurückgekehrt. Mit mehr als fünf Millionen Zuschauern lief es zwar sehr gut, von teils mehr als sieben oder acht Millionen Zuschauern, wie noch bei der ersten Staffel, war man aber weit entfernt. Und es sieht so aus, als würden die Reichweiten noch weiter sinken. In Woche zwei gingen nun noch einmal rund 610.000 Zuschauer verloren, mit 4,77 Millionen Zuschauern war die Serie aber erneut die meistgesehene Sendung am Dienstag. Der Marktanteil lag bei 15,3 Prozent. Und auch beim jungen Publikum lief es mit 8,9 Prozent gut.

Den Doppelsieg perfekt gemacht hat im Anschluss "In aller Freundschaft", das von 4,57 Millionen Menschen gesehen wurde und es damit auf 14,9 Prozent brachte. Damit konnte sich Das Erste auch deutlich vor das ZDF setzen, das mit "Karnevalissimo" 3,71 Millionen Menschen unterhielt, das entsprach 13,0 Prozent. In den vergangenen Jahren kam die Sendung regelmäßig auf mehr als vier Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum lief es gewohnt schlecht, mit 2,7 Prozent war das ZDF jedenfalls weit abgeschlagen.

Am Vorabend ist beim Ersten unterdessen "WaPo Bodensee" mit soliden Quoten in die dritte Staffel gestartet. 2,59 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 10,1 Prozent Marktanteil. Damit lag man über den Durchschnittswerten der ersten beiden Staffeln, die Serie hatte aber auch einen starken Vorlauf. "Wer weiß denn sowas?" kam im Vorfeld auf 3,55 Millionen Zuschauer und 17,8 Prozent. Dem ZDF konnte man damit nicht gefährlich werden: "SOKO Köln" erreichte zur gleichen Zeit 3,84 Millionen Zuschauer und 18,8 Prozent. Die "Rosenheim-Cops" kamen später noch auf 4,35 Millionen Zuschauer und 15,4 Prozent. Beide Vorabend-Serien hatten also mehr Zuschauer als "Karnevalissimo" in der Primetime.

Teilen