Starker Einstand für ProSiebens "Mysterious Mermaids"

© ProSieben

Die Serie "Mysterious Mermaids" konnte zum Auftakt bei ProSieben überzeugen - und zwar nicht nur beim ganz jungen Publikum. "Law & Order: SVU" tat sich bei Vox unterdessen auch auf ungewohntem Sendeplatz gewohnt schwer.



28.02.2019 - 09:06 Uhr von Uwe Mantel 28.02.2019 - 09:06 Uhr

Die Serie "Mysterious Mermaids" - so der "deutsche" Name von "Siren" - legte bei ProSieben am Mittwochabend einen gelungenen Einstand hin. Der Dreierpack zum Auftakt kam ab 20:15 Uhr im Schnitt auf einen Marktanteil von 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - ein Wert, wie ihn beispielsweise auch das ebenfalls dort beheimatete "Grey's Anatomy" nur selten erreicht. Insgesamt hatten 1,79 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum für weit überdurchschnittliche 6,4 Prozent Marktanteil reichte.

Am erfolgreichsten war "Mysterious Mermaids" beim ganz jungen Publikum: Bei den 14- bis 19-Jährigen lag der Marktanteil bei hervorragenden 31,0 Prozent. Doch es war eben nicht nur diese Altersgruppe, die einschaltete: Während es bei den Twens eine Quotendelle (10,4 Prozent Marktanteil) gab, zog der Marktanteil in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen wieder auf sehr gute 15,3 Prozent an. Auch bei den 40- bis 49-Jährigen sah es mit 9,5 Prozent Marktanteil für ProSieben-Verhältnisse gut aus. Bei den Männern lag der Marktanteil mit 7,3 Prozent übrigens höher als bei den Frauen mit 5,7 Prozent.

ProSieben konnte sich überdies auch wieder über einen starken Vorabend freuen: Galileo" fährt mit 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weiterhin in der Erfolgsspur, um 17 Uhr holte "taff" bereits sehr gute 15,6 Prozent Marktanteil. Auch "Die Simpsons", die vor einem Jahr ja mal ein echter Problemfall waren, sorgten am Vorabend für Marktanteile von 13,3 und 12,0 Prozent. Das schlägt sich natürlich im Tagesmarktanteil nieder, der mit 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut ausfiel. Nur RTL war am Mittwoch stärker.

Erfolglos blieb unterdessen auch in dieser Woche wieder Vox mit seinem Serien-Mittwoch. Nachdem "Outlander" vergangene Woche mit mäßigen Quoten zu Ende ging und "New Amsterdam" erst kommende Woche startet, behalf man sich nun damit, dass man das Staffelfinale der eigentlich freitags beheimateten Serie "Law & Order: SVU" nun überraschenderweise mittwochs ausstrahlte. Das hat die Serie eher noch ein paar Zuschauer gekostet: Die Marktanteile lagen zunächst bei 4,3 und dann bei 4,8 Prozent für die beiden neuen Folgen. Wiederholungen liefen am späteren Abend dann besser, nach 23 Uhr wurden immerhin mehr als 6 Prozent Marktanteil erzielt - was aber ebenfalls noch unter dem Senderschnitt lag.

Teilen