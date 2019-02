"Bachelor" legt zum Finale zu, bleibt aber unter Vorjahr

© MG RTL D / Arya Shirazi

Zum Finale zog das Interesse am "Bachelor" nochmal an, die Spitzenquoten des Vorjahres konnten aber - wie die gesamte Staffel über - nicht ganz erreicht werden. Beim Gesamtpublikum ging der Sieg unterdessen an den Düsseldorfer Karneval



28.02.2019 - 09:33 Uhr von Uwe Mantel 28.02.2019 - 09:33 Uhr

Nachdem RTL im vergangenen Jahr mit dem "Bachelor" die mit Abstand erfolgreichste Staffel seit 2012 feiern konnte, pendelte sich die Kuppelsoap in diesem Jahr eher wieder auf dem Niveau der vorangegangenen Jahre ein. Während der Staffel-Schnitt im vergangenen Jahr bei rund 19,4 Prozent bei den 14- bsi 49-Jährigen lag, reichte es diesmal "nur" für 16,8 Prozent - was den "Bachelor" aber trotzdem zu einem vollen Erfolg für RTL machte.

Dieses Bild zeigte sich nun auch zum Finale an diesem Mittwoch. Das bescherte RTL mit 1,71 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern den klaren Zielgruppen-Tagessieg und einen Marktanteil von 18,1 Prozent, die 20-Prozent-Marke aus dem Vorjahr blieb aber unerreicht. Insgesamt hatten 3,13 Millionen Zuschauer eingeschaltet, über 600.000 weniger als beim Finale im vergangnen Jahr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,5 Prozent. "Stern TV" lief im Anschluss ebenfalls gut und holte 14,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,96 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Während RTL also beim jungen Publikum am Mittwochabend den Ton angab, ging der Gesamt-Sieg an den Karneval im Ersten. "Düsseldorf Helau - Gemeinsam jeck" unterhielt dort 3,98 Millionen Zuschauer und damit immerhin wieder über 300.000 mehr als im vergangenen Jahr. Der Marktanteil zog auf 13,4 Prozent beim Gesamtpublikum an. Jüngere Zuschauer konnten die Düsseldorfer Karnevalisten aber kaum überzeugen, bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil bei nur 3,6 Prozent hängen. Fast ebenso viele Zuschauer zählte Das Erste übrigens bereits am Vorabend, wo "Wer weiß denn sowas?" 3,75 Millionen Zuschauer unterhielt. Die 20-Prozent-Marke beim Gesamtpublikum wackelt damit immer heftiger, 19,7 Prozent waren es diesmal - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 9,8 Prozent Marktanteil gut aus.

Doch zurück in die Primetime: Das ZDF musste sich mit dem österreichischen Krimi "Der Tote am Teich", der hierzulande auch bereits mehrfach bei Arte lief, geschlagen geben. Mit 3,59 Millionen Zuschauer waren diesmal nicht mehr als 11,7 Prozent Marktanteil beim Geesamtpublikum drin. Das ZDF teilte sich die Krimi-Fans aber ohnehin mit seinem Beiboot ZDFneo, wo um 20:15 Uhr "Wilsberg" vor 2,31 Millionen Zuschauern ermittelte. Stolze 7,6 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Unterschied mit 4,7 zu 3,9 Prozent Marktanteil noch geringer.

