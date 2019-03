Sat.1-Zeitreise startet schwach, "Big Bounce" leicht erholt

© Sat.1

02.03.2019 - 09:46 Uhr von Uwe Mantel 02.03.2019 - 09:46 Uhr

Wenn man mal von den Luke-Mockridge-Shows absieht, dann hat Sat.1 am Freitagabend in dieser Saison nicht allzu viel zu lachen. Auch die neue Show "Was für ein Jahr!", in der Hugo Egon Balder und seine Gäste zum Auftakt ins Jahr 1982 zurückreisten, tat sich zumindest zum Start ziemlich schwer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb bei mageren 6,4 Prozent hängen. 1,32 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Was für ein Jahr" musste allerdings auch in äußerst trübem Umfeld ran. "Endlich Feierabend", "Genial daneben - Das Quiz", die "Sat.1 Nachrichten" und "111 verrückte Feste" verpassten drumherum allesamt sogar die 5-Prozent-Marke.

Doch auch bei RTL läuft es derzeit nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat. Zwar konnte "Big Bounce" den Tiefstwert der vergangenen Woche hinter sich lassen, mit 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Trampolinshow aber weiterhin meilenweit unter dem aus dem vergangenen Jahr gewohnten Quotenniveau. Die erste Staffel hatte im Schnitt noch fast 18 Prozent Marktanteil erzielt. 1,92 Millionen Zuschauer sahen diesmal insgesamt zu, das waren zumindest wieder 220.000 mehr als sieben Tage zuvor, bedeuteten aber trotzdem den zweitschwächsten Wert dieser Staffel. "Chris Tall live! Und jetzt ist Papa dran" konnte den Marktanteil im Anschluss aber auf 14,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern. 1,28 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

ProSieben blieb mit "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" um 20:15 Uhr bei 8,9 Prozent Marktanteil hängen, "From Dusk Till Dawn" floppte danach mit nur 6,9 Prozent Marktanteil völlig. kabel eins und Vox konnten mit ihren Serienabenden nach einem verhaltenen Start immerhin später am Abend punkten. Bei kabel eins kam "Elementary" um 20:15 Uhr auf einen Marktanteil von 4,7 Prozent, erst gegen 23 Uhr wurde mit "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS" die 5-Prozent-Marke geknackt. Bei Vox startete "Law & Order: SVU" mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend, auch hier ging's aber danach bergauf. "Chicago Justice" lag nach 23 Uhr bei 7 Prozent. Nur RTL II lag den Abend über durchweg im grünen Bereich: "Face/Off - Im Körper des Feindes" erreichte um 20:15 Uhr 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "S.W.A.T. - Die Spezialeinheit" danach 6,8 Prozent.

