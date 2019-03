Bayern machen Sky froh, "Madagascar" punktet bei Disney

© Sky

Wenn der FC Bayern zum "Topspiel der Woche" am Samstagvorabend antritt, dann kann sich Sky stets über sehr gute Quoten freuen. Am Samstag kratzte man wieder an der 10-Prozent-Marke. Freude herrscht unterdessen auch beim Disney Channel



03.03.2019 - 09:41 Uhr von Uwe Mantel 03.03.2019 - 09:41 Uhr

Es bleibt dabei: Kein anderer Verein lockt so viele Zuschauer vor den Fernseher wie der FC Bayern München - insofern kann sich Sky stets sicher sein, dass die Quoten hervorragend sind, wenn die Bayern für ein "Topspiel der Woche" am Samstagvorabend ausgewählt werden. Das war auch diesmal wieder so: 1,34 Millionen Zuschauer sahen den 5:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Das reichte beim Gesamtpublikum für 5,4 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 9,8 Prozent Marktanteil erzielt. Die Übertragungen am Nachmittag - Konferenz und Einzelspiele zusammengenommen - hatten für 15,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gesorgt.

Zur Einordnung: Als in der vergangenen Woche Düsseldorf gegen Nürnberg beim "Topspiel der Woche" antrat, lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 2,9 Prozent. Allerdings liefen auch schon verschiedene Bayern-Spiele besser in diesem Jahr, allen voran natürlich die Partie gegen den BVB, die im November über 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte, doch auch bei den zwei Spielen gegen Schalke wurde ein zweistelliger Marktanteil erreicht.

Grund zur Freude hat mit Blick auf die Samstags-Quoten auch der Disney Channel. Nachdem am Vormittag schon die "Beni Challenge" mit stolzen 28,8 Prozent Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen in die neue Staffel gestartet ist, lief es auch in der Primetime super. Der Film "Madagascar" holte sehr gute 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen 550.000 Zuschauer zu. Damit setzte sich der Disney Channel um 20:15 Uhr auch gegen den Konkurrenten Super RTL durch, der mit "Big Daddy" 330.000 Zuschauer anlockte und 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete. Allerdings konnte Super RTL sich im Anschluss mit "Marley" noch auf 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern, während es bei Disney nach dem Film deutlich bergab ging. "Disney Magic Moments" kam noch auf 1,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Dharma & Greg" floppte danach mit nur 0,3 Prozent völlig.

