Mälzer auf Rekordniveau, "Trecker Babes" schwächer

© kabel eins

Während "Kitchen Impossible" weiterhin herausragend gut läuft und erneut das Rekord-Niveau der vorletzten Woche erreichte, blieben die neuen "Trecker Babes" bei kabel eins noch hinter dem Erfolg der "Trucker Babes" zurück.



04.03.2019 - 09:10 Uhr von Uwe Mantel 04.03.2019 - 09:10 Uhr

Die "Trucker Babes" haben sich bei kabel eins zu einem großen Erfolg entwickelt, die in der vergangenen Woche zu Ende gegangene Staffel erreichte im Schnitt über 7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Diesen Erfolg würde kabel eins gerne mit neuen Ablegern ausdehnen. Die "Bus Babes" hat man schon in Aussicht gestellt, die "Trecker Babes" wurden am Sonntagabend getestet. Die Bilanz fällt aber etwas durchwachsen aus: Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war mit 4,9 Prozent recht solide, blieb aber klar unter dem Niveau des Originals. 930.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt, die "Trucker Babes" kamen zuletzt auf bis zu eineinhalb Millionen Zuschauer.

Sehr glücklich dürfte man unterdessen bei Vox weiterhin mit der aktuellen Staffel von "Kitchen Impossible" sein. Nachdem es in der vergangenen Woche ein wenig schwächer lief, steigerte sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nun wieder auf hervorragende 13,4 Prozent und damit noch minimal über den bisherigen Staffel-Bestwert aus der vorletzten Woche. 1,89 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, auch beim Gesamtpublikum sah es mit 6,7 Prozent Marktanteil erfreulich gut aus. Davon profitierte im Anschluss auch "Prominent", das am späten Abend noch 12,5 Prozent Marktanteil erzielte.

Am Vorabend meldete sich "Ab ins Beet" mit 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück - das war ein sehr ordentlicher Wert, mit Blick auf die zurückliegenden Staffeln besteht aber auch noch etwas Luft nach oben. Allerdings konnte "Ab ins Beet" auch nicht auf einen guten Vorlauf bauen: "Biete Rostlaube, suche Traumauto" konnte mit nur 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einmal mehr nicht überzeugen.

In der Primetime belegte Vox mit "Kitchen Impossible" Platz 3 hinter dem "Tatort" und dem ProSieben-Blockbuster, aber noch vor "The Voice Kids" in Sat.1. Die Castingshow lief etwas schwächer als in den letzten Wochen, mit 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag sie aber trotzdem noch im grünen Bereich. 2,59 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet, was 8,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Teilen