ZDF-Reihe "Frühling" blüht gegen den "Tatort auf"

Die "Frühling"-Reihe hat sich in den zurückliegenden Wochen im ZDF durchweg gut gegen den "Tatort" behaupten können, auch wenn dieser einmal mehr den Tagessieg einfuhr. Am späten Abend taten sich diesmal ARD und ZDF gleichermaßen schwer.



04.03.2019 - 09:44 Uhr von Alexander Krei 04.03.2019 - 09:44 Uhr

Beim ZDF kann man zufrieden auf die Quoten-Entwicklung seiner "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla blicken: Alle vier Filme der am Sonntag zu Ende gegangenen Staffel haben die Marke von fünf Millionen Zuschauern trotz der starken Konkurrenz durch den "Tatort" überschritten - und auch zum vorläufigen Abschied stimmten die Quoten. 5,36 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein und sorgten für 15,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, was "Frühling" erneut zum stärksten "Tatort"-Verfolger machte.

"Borowski und das Glück" der anderen war im Ersten angesichts von 7,72 Millionen Zuschauern sowie 22,0 Prozent Marktanteil allerdings nicht zu schlagen, blieb damit aber deutlich unter dem "Tatort" der Vorwoche, der sogar über neun Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte. Der Tagessieg war letztlich aber ungefährdet - und zwar auch beim jungen Publikum, wo 2,05 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sehr guten 18,4 Prozent Marktanteil entsprachen. Die "Frühling"-Reihe konnte hier nicht mithalten, schlug sich mit 7,5 Prozent aber zumindest wacker.

Enttäuschend bleiben indes weiterhin die Quoten von "Anne Will", denn trotz des starken Vorlaufs verfehlte der Polittalk im Anschluss erneut die Marke von drei Millionen Zuschauern. Genau genommen blieben 2,91 Millionen dran, die mäßigen 10,6 Prozent Marktanteil entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Wert auf schwache 5,0 Prozent zurück. Aber auch die ZDF-Krimireihe "Hanna Svensson - Blutsbande" erwies sich mit 2,27 Millionen Zuschauern sowie 10,5 Prozent Marktanteil ebenfalls nicht als großer Erfolg.

Am späten Abend punkteten allerdings auch kleinere Sender mit dem Krimi-Genre, allen voran der Männersender Nitro, der um 22:40 Uhr mit "CSI" über 800.000 Zuschauer erreichte und starke 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte. Auch die "Tatort"-Wiederholung bei One war mit 700.000 Zuschauern gefragt - und lag letztlich knapp vor ZDFneo, wo der Film "Verschollen am Kap" um 21:45 Uhr auf 680.000 Zuschauer kam.

