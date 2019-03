"Taff", "Galileo" und US-Sitcoms machen ProSieben froh

© ProSieben

Mit einer neuen Folge von "The Big Bang Theory" hat ProSieben am Montag den Tagessieg beim jungen Publikum eingefahren. Aber auch tagsüber lief es sehr gut, hier punkteten mit "Taff" und "Galileo" auch zwei Eigenproduktionen des Senders.



05.03.2019 - 10:05 Uhr von Timo Niemeier 05.03.2019 - 10:05 Uhr

ProSieben hat mit 12,3 Prozent Tagesmarktanteil den Montag vor RTL (11,7 Prozent) beim jungen Publikum gewonnen. Eine sichere Bank waren mal wieder die US-Sitcoms in der Primetime: "The Big Bang Theory" sicherte sich mit 1,78 Millionen jungen Zuschauern und 19,2 Prozent den ungefährdeten Tagessieg, insgesamt lag die Reichweite der Folge bei 2,42 Millionen. "Young Sheldon" und "The Middle" holten im Anschluss noch 15,5 und 11,5 Prozent.

Die "Big Bang"-Wiederholungen am späteren Abend waren zudem erneut eine gute Vorlage für "Late Night Berlin", das auf 530.000 Zuschauer und 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Und auch am späten Nachmittag und Vorabend punktete ProSieben - und das nicht nur mit "Big Bang", "Two and a Half Men" & Co. So erreichte "Taff" beispielsweise 870.000 Zuschauer und 13,5 Prozent, im laufenden Jahr kommt das Magazin im Schnitt sogar auf 14,6 Prozent. "Galileo" erreichte am Vorabend 12,6 Prozent und lag damit über dem aktuellen Jahresschnitt von 11,0 Prozent.

Die Konkurrenz hielt ProSieben am Montag auf Abstand: "Wer wird Millionär?" erreichte 1,19 Millionen junge Zuschauer und 13,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt waren 4,14 Millionen Menschen mit dabei. Am Nachmittag holte eine neue Ausgabe der "Superhändler" 11,2 Prozent Marktanteil, eine Wiederholung im Anschluss brachte es mit 10,0 Prozent nur noch knapp auf einen zweistelligen Wert.

In Sat.1 hat "Der Bulle und das Biest" noch einmal ein paar Zuschauer verloren und steht nun bei einer Reichweite von 1,53 Millionen, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich damit auf 6,3 Prozent. "Einstein" erreichte danach mit 8,2 Prozent den besten Wert der laufenden Staffel, wirklich zufrieden kann man damit aber auch nicht sein. 1,50 Millionen Menschen sahen sich die Serie mit Tom Beck an.

