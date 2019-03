RTL-"Klempnerin" fällt erstmals in einstelligen Bereich

© MG RTL D / Frank Dicks

Der RTL-Seriendienstag ist nach wie vor kein Erfolg, nun musste "Die Klempnerin" erstmals einstellige Marktanteile hinnehmen. In Sat.1 präsentierte sich immerhin "Navy CIS" recht stabil. Sehr gut verlief der Tag außerdem für die Männersender Nitro und DMAX.



06.03.2019 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 06.03.2019 - 09:27 Uhr

Seit dem Start Mitte Februar hielt sich "Die Klempnerin" von RTL bei zweistelligen Marktanteilen - wenn auch nur sehr knapp. In dieser Woche hat die neue Serie diese Marke nun erstmals gerissen: Mit 840.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren nur noch 9,3 Prozent Marktanteil drin. Auch die Gesamt-Reichweite in Höhe von 1,66 Millionen markiert ein neues Tief. "Beck is back!" war zuvor allerdings auch sehr schwach auf der Brust und erreichte nur 1,97 Millionen Menschen, in der Zielgruppe hatte das 10,4 Prozent Marktanteil zur Folge.

In Sat.1 hielt sich derweil "Navy CIS" deutlich über der Marke von zwei Millionen Zuschauer, 2,16 Millionen Menschen schalteten ein. Weil davon aber deutlich weniger zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, wurden in dieser Altersklasse nur 8,4 Prozent Marktanteil gemessen. Das ist aber schon einer der besseren Werte, den "Navy CIS" seit dem Start auf dem Dienstagabend eingefahren hat. "Navy CIS: L.A." und "Hawaii Five-0" holten im Anschluss noch 7,9 und 8,0 Prozent.





Sowohl für RTL als auch für Sat.1 lief es damit am Dienstag nicht wirklich optimal, die Tagesmarktanteile der beiden Sender lagen bei 11,1 und 8,2 Prozent. Deutlich zufriedener sein kann da schon Nitro, das auf 2,8 Prozent kam und damit erfolgreichster Nischensender war. Mit der Idee, dienstags immer Bond-Streifen zu zeigen, fährt man in diesen Wochen sehr gut. 1,19 Millionen Menschen sahen sich den 007-Film "Feuerball" an, schon beim Gesamtpublikum waren damit 4,1 Prozent drin. In der Zielgruppe holte Nitro sogar noch etwas bessere 4,6 Prozent. "Mercenary: Absolution" war danach noch zu 3,5 Prozent gut.

Sehr erfolgreich war auch DMAX unterwegs, das den Tag mit 2,4 Prozent Tagesmarktanteil beendete. In der Primetime hatten die "Steel Buddies" knapp eine halbe Million Zuschauer und holten damit 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Wingmen" und "Hellfire Heroes" waren im Anschluss mit 2,2 und 2,6 Prozent ebenfalls sehr erfolgreich. "Clandestino - Undercover in der Unterwelt" steigerte sich am späten Abend sogar wieder auf 3,0 Prozent.

