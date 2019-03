"Temptation Island" startet mau, "Promibacken" legt zu

© TVNOW

Vielleicht war es schlicht die Ankündigung, dass man für alle weiteren Folgen entweder sonntags lange wach bleiben oder "TV Now" abonnieren muss, die viele vom Einschalten abhielt. "Temptation Island" bei RTL war jedenfalls nicht der große Hit.



07.03.2019 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 07.03.2019 - 09:17 Uhr

Die Bewertung des Erfolgs von "Temptation Island" ist etwas komplizierter als gewöhnlich. Denn vor allem geht es RTL hier darum, neue Abonnenten für sein Streaming-Angebot TV Now zu gewinnen, wo am Mittwoch direkt alle acht Folgen der Staffel veröffentlicht wurden. Wer nicht zahlen will, kann zwar auch bei RTL in den kommenden Wochen verfolgen, wie es bei den Treuetests weiter geht - allerdings auf dem etwas seltsamen Sendeplatz am späten Sonntagabend.

Insofern lässt sich schon nachvollziehen, wieso zum Start am Mittwoch um 20:15 Uhr das Interesse beim Publikum eben nur verhalten war. 1,56 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, mehr als 5,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Senderschnitt ebenfalls verpasst, hier wurden nur 10,1 Prozent Marktanteil erzielt. Ob "Temptation Island" zumindest einen Teil dieser Zuschauer dazu bewogen hat, TV Now zu abonnieren, wäre eine entscheidende Frage in der Bewertung des Erfolgs - die aber nur von der Mediengruppe RTL und zu einem späteren Zeitpunkt zu klären ist. Immerhin: Durch den künftig späten Sendeplatz richtet die schwache Performance zumindest im TV keinen allzu großen Schaden an.

Während RTL mit den 10,2 Prozent nicht zufrieden sein kann, dürfte man bei Sat.1 über 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jubeln. Auf diesen Wert steigerte sich nämlich "Das große Promibacken", das damit einen neuen Staffel-Bestwert aufstellte. Das Format legte seit dem Start Mitte Februar bislang von Woche zu Woche kontinuierlich zu und ist inzwischen weit über dem Senderschnitt angekommen. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 1,82 Millionen Zuschauern deutlich höher als zuletzt, als weniger als 1,6 Millionen eingeschaltet hatten.

"Das große Backen" tröstet zumindest ein klein wenig über das weiterhin überaus schwache Bild am Vorabend hinweg. "Endlich Feierabend" kommt da weiterhin überhaupt nicht in die Gänge und lag am Mittwoch bei nur 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Genial daneben - Das Quiz" machte es kaum besser und war mit 4,4 Prozent Marktanteil ebenfalls ein Flop. Es sieht also ganz danach aus als bräuchte Sat.1 nochmal ganz neue Ideen für diesen Timeslot.

