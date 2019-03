Umstyling lässt "Topmodel"-Quoten auf 6-Jahres-Hoch steigen

© ProSieben/Richard Hübner

ProSieben hat die angehenden Models bei "Germany’s Next Topmodel" mal wieder umgestylt und damit ganz starke Quoten eingefahren. Erstmals in dieser Staffel wurden mehr als 20 Prozent Marktanteil erzielt, es lief so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr.



08.03.2019 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier

Die Umstyling-Folge von "Germany’s Next Topmodel" ist unter Fans regelmäßig das inoffizielle Highlight der Staffel. So war es auch in diesem Jahr: 2,75 Millionen Menschen sahen sich die Folge am Donnerstagabend an, fast waren knapp 800.000 Zuschauer mehr als in der Vorwoche und natürlich ein neuer Staffelrekord. 1,91 Millionen Zuschauer im werberelevanten Alter bescherten ProSieben nicht nur einen deutlichen Tagessieg, sondern auch starke 21,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Es war das erste Mal, dass die ProSieben-Show in diesem Jahr mehr als 20 Prozent Marktanteil erzielte - und dann gleich so deutlich. Außerdem war es der beste Wert seit sechs Jahren, zuletzt lief es im Mai 2013 besser. Das half später auch "red", das noch zu 15,2 Prozent gut war. Und auch "Big Stories" holte ab 23:56 Uhr noch gute 11,2 Prozent. Überhaupt war es ein sehr erfolgreicher Tag für ProSieben: "The Big Bang Theory" lief am Nachmittag teilweise zwar nur einstellig, über weite Strecken hinweg holte man aber mehr als zehn Prozent Marktanteil. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,2 Prozent war es der bislang erfolgreichste Donnerstag des Jahres.

Weniger Erfolg hatte unterdessen kabel eins, das mit einer neuen Ausgabe von "Rosins Restaurants" bei nur 4,6 Prozent Marktanteil hängen blieb. Nicht einmal eine Million Zuschauer sahen sich die Folge an, die Reichweite lag bei 950.000. Auch das "K1 Magazin" blieb im Anschluss bei mageren 4,4 Prozent hängen.

Damit lag kabel eins auch hinter RTL II, das mit der Wiederholung der 2018 gezeigten Ausgabe von "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" 1,04 Millionen Zuschauer zum Einschalten brachte und damit 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte. Bei den Tagesmarktanteilen lagen die beiden Sender mit je 4,8 Prozent aber auf einem Niveau. Bei RTL II brennt es weiter am Nachmittag: Zwei Folgen von "Workout" blieben erneut bei 1,5 und 1,8 Prozent hängen - kaum vorstellbar, dass sich der Sender das noch lange mit ansehen wird. Auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" holten vergleichsweise enttäuschende 5,6 und 5,9 Prozent.

