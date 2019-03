ARD räumt mit Wedhorn-Reihe und Biathlon-WM ab

© ARD Degeto/Boris Laewen

Die ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" hat sich stark zurückgemeldet und die sonst meist dominierenden ZDF-Krimis am Freitag klar hinter sich gelassen. Tagsüber lief schon die Biathlon-WM toll. Die Mainzer punkteten dafür mit der "heute-show".



09.03.2019 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 09.03.2019 - 09:05 Uhr

Für gewöhnlich sind es die ZDF-Krimi, die am Freitagabend das Rennen machen - nicht so in dieser Woche. Da präsentierte sich die "Praxis mit Meerblick" in bestechender Form: Die ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn stellte mit 5,86 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord auf und bescherte dem Ersten in der Primetime nicht nur einen hervorragenden Marktanteil von 18,6 Prozent beim Gesamtpublikum, sondern darüber hinaus auch den Tagessieg. "Professor T." startete dagegen im ZDF vergleichsweise mäßig in die neue Staffel und erreichte 3,80 Millionen Zuschauer.

Direkt im Anschluss steigerte sich "Letzte Spur Berlin" auf 4,08 Millionen Zuschauer, die "heute-show" wollten später sogar 4,21 Millionen sehen. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt nicht nur tollen 18,0 Prozent Marktanteil, sondern auch sehr guten 16,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - die Nachrichten-Satire belegte damit beim jungen Publikum am Freitag den dritten Rang hinter "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Big Bounce" bei RTL.

Dass die ARD am Freitag mit einem Tagesmarktanteil von 13,0 Prozent beim Gesamtpublikum gemeinsam mit dem ZDF Marktführer wurde, ist indes auch auf starke Quoten im Tagesprogramm zurückzuführen - insbesondere die Biathlon-WM präsentierte sich nachmittags in toller Form. 4,22 Millionen Zuschauer waren ab 16:14 Uhr dabei und trieben den Marktanteil auf starke 27,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Sender zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Marktführer.

Punkten konnte zudem einmal mehr "Wer weiß denn sowas?": Die Rateshow mit Kai Pflaume erreichte am Vorabend 3,85 Millionen Zuschauer sowie beachtliche 19,9 Prozent Marktanteil, was dem höchsten Marktanteil der laufenden Staffel entsprach. Auch die ZDF-Serie "SOKO Wien" konnte nicht ganz mithalten.

