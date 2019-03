Show-Duell: "Big Bounce" und Balder deutlich stärker

© MG RTL D / Markus Hertrich

Zum Staffel-Finale hat die RTL-Show "Big Bounce" die schwachen Quoten der letzten Wochen deutlich hinter sich lassen können - es schalteten sogar so viele ein wie noch nie in diesem Jahr. Ein kräftiges Plus gab's auch für "Was für ein Jahr!" in Sat.1.



09.03.2019 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 09.03.2019 - 09:18 Uhr

Aufatmen bei RTL: Nachdem sich der Vorjahres-Hit "Big Bounce" in den vergangenen Wochen zunehmend im Bereich mäßiger Quoten bewegte und vor zwei Wochen sogar neue Tiefstwerte hinnehmen musste, zeigte der Trend zum Staffel-Finale noch einmal deutlich nach oben. Bevor sich am Sonntag die Promis dem Parcours stellen werden, erreichte die Trampolin-Show am Freitagabend noch einmal 2,51 Millionen Zuschauer, was sogar die höchste Reichweite der laufenden Staffel bedeutete.

In der Zielgruppe lief es ebenfalls klar besser: Mit 1,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil in dieser Woche bei sehr guten 15,3 Prozent - besser sah es zuletzt vor einem Monat aus. Mehr junge Zuschauer erreichte am Freitag nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Alles in allem musste "Big Bounce" im zweiten Jahr deutlich kleinere Brötchen backen: Im Schnitt verzeichnete die Staffel diesmal nur noch knapp 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem es 2018 noch für deutlich mehr als 17 Prozent gereicht hatte.

Zuschauer-Trend: Big Bounce - Die Trampolin-Show



Gute Nachrichten kommen allerdings nicht nur von RTL, sondern auch von Sat.1: Dort hat "Was für ein Jahr!" nach dem Fehlstart vor einer Woche ebenfalls ein deutliches Plus verzeichnet. Die Gesamt-Reichweite zog um über 300.000 Zuschauer auf 1,63 Millionen an und in der Zielgruppe bewegte sich die Nostalgie-Show mit Hugo Egon Balder sogar über dem Senderschnitt. Gute 9,3 Prozent wurden hier eingefahren, nachdem es in der vorigen Woche nur für 6,4 Prozent gereicht hatte.

"Genial daneben - Das Quiz" wartet dagegen am Vorabend weiter auf den Aufwind und blieb auch am Freitag wieder mit 4,9 Prozent Marktanteil blass. Damit war die Show aber immer noch besser bedient als das Magazin "Endlich Feierabend", das im Vorfeld bei mageren 3,3 Prozent Marktanteil hängen blieb.

