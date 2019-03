Fitness-Soap "Workout" erlebt bei RTL II ihr blaues Wunder

© RTL II

Bei RTL II setzt sich die Quoten-Misere in der Daytime fort: Die zweite Staffel von "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" schaffte in der ersten Woche im Schnitt nicht mal zwei Prozent Marktanteil. Auch die anschließenden Soaps schwächeln weiter.



09.03.2019 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 09.03.2019 - 09:33 Uhr

Mit Marktanteilen von bis zu acht Prozent in der Zielgruppe entpuppte sich die RTL-II-Soap "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" im vergangenen Jahr als schöner Erfolg für den Sender - verständlich also, dass man das Format in die zweite Staffel schickte. Derzeit läuft es hingegen alles andere als gut: Die ersten zehn Folgen erzielten in den zurückliegenden fünf Tagen im Schnitt nicht mal zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, sodass sich "Workout" nahtlos einreiht in die RTL-II-Flops der vergangenen Wochen.

Auch zum Wochenausklang lief es wenig verheißungsvoll: Auf nur 2,2 Prozent belief sich der Marktanteil um 16:00 Uhr, insgesamt schalteten nur 120.000 Zuschauer ein. Eine weitere Folge brachte es nach den ebenfalls schwachen "RTL II News" dann sogar nur auf 100.000 Zuschauer sowie dürftige 1,5 Prozent in der Zielgruppe. Im Anschluss blieben dann auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" auf enttäuschendem Niveau hängen: Die einstigen Abräumer schafften nur Marktanteile von 5,7 und 5,4 Prozent.

Mit seinen Filmen in der Primetime kann man hingegen zufrieden sein: 1,19 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 5,7 Prozent waren zunächst für "Chaos" drin, später steigerte sich "Death Race" gar auf 7,8 Prozent. An den Filmen von ProSieben kam der Sender damit aber nicht heran: Dort verbuchte "Der Tag, an dem die Erde stillstand" im Schnitt 1,93 Millionen Zuschauer sowie überzeugende 12,0 Prozent Marktanteil. Auch "Constantine" hielt sich später mit 10,4 Prozent im zweistelligen Bereich.

In guter Form präsentierte sich aber auch Super RTL, wo der Animationsfilm "Jagdfieber 4" mit 640.000 Zuschauern und 3,6 Prozent Marktanteil punktete. Nitro konnte sich indes auf seine True-Crime-Dokus verlassen - um 23:50 Uhr erreichte "Medical Detectives" noch 470.000 Zuschauer und 4,5 Prozent Marktanteil, nach Mitternacht wurden sogar stolze 7,5 Prozent in der Zielgruppe gemessen.

