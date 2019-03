ARD und ZDF in der Primetime auch bei Jüngeren stark

© ARD/Morris Mac Matzen

Fast sieben Millionen Menschen haben sich "Friesland" im ZDF angesehen, "Wer weiß denn sowas? XXL" erreichte deutlich mehr als fünf Millionen Zuschauer. ARD und ZDF waren am Samstag sehr erfolgreich unterwegs - auch bei den jüngeren Menschen, wo man viele Private hinter sich ließ.



10.03.2019 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 10.03.2019 - 09:34 Uhr

Das ZDF hat mit "Friesland" den Tagessieg am Samstag eingefahren: 6,86 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender so 22,6 Prozent Marktanteil. Kein anderer Sender hatte in der Primetime so viele Zuschauer - und dann war der Krimi auch noch bei den jungen Zuschauern sehr gefragt. 1,02 Millionen Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 12,0 Prozent in dieser Altersklasse. "Friesland" musste sich damit beim jungen Publikum nur "DSDS" geschlagen geben.

Doch auch bei der ARD kann man zufrieden sein: "Wer weiß denn sowas? XXL" versammelte 5,38 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, 920.000 davon zwischen 14 und 49. Insgesamt wurden so 19,4 Prozent Marktanteil gemessen, beim jungen Publikum waren es ebenfalls sehr gute 11,4 Prozent. Sowohl Das Erste als auch das ZDF lagen so zur besten Sendezeit vor ProSieben und Sat.1, die mit ihrem Filmen enttäuschten (DWDL.de berichtete).

"Der Staatsanwalt" erreichte später im ZDF noch 4,14 Millionen Zuschauer und 15,1 Prozent, der Tagesmarktanteil der Mainzer lag dennoch bei nur 11,7 Prozent. Vor allem am Vor- und Nachmittag holte man über weite Strecken schlechte Quoten. Das Erste erreichte im Gegensatz dazu 17,6 Prozent und profitierte von den vielen Wintersport-Übertragungen. Schon um 10 Uhr kamen die Langläufer auf 1,44 Millionen Zuschauer und 16,3 Prozent, das Team-Skispringen der Herren ließ den Marktanteil später noch auf 19,3 Prozent steigen. Und als am späten Nachmittag Biathlon anstand, stieg die Reichweite auf 4,69 Millionen, 25,2 Prozent waren die Folge. Die Bundesliga-"Sportschau" war mit 5,37 Millionen Zuschauern und 23,0 Prozent ohnehin mal wieder ein großer Erfolg.

Und weil neben "Wer weiß denn sowas?" in der Primetime auch die "Sportschau" und die Biathlon-Übertragung beim jungen Publikum zweistellige Werte eingefahren haben, lag der Tagesmarktanteil hier bei 9,8 Prozent. Damit sicherte sich Das Erste Rang zwei hinter RTL. Das ZDF musste mit 4,9 Prozent hier deutlich kleinere Brötchen backen und landete nur knapp vor kabel eins (4,7 Prozent).

