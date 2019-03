Mälzer und "Voice Kids" schlagen "Big Bounce"-Promis

© TVNOW / Markus Hertrich

Während sich "Kitchen Impossible" weiter in bestechender Form zeigt und auch "The Voice Kids" stabil unterwegs ist, tat sich das Promi-Special von "Big Bounce" bei RTL am Sonntag schwer. "Temptation Island" machte aber das Beste aus dem Vorlauf.



11.03.2019 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 11.03.2019 - 09:02 Uhr

Nachdem sich "Big Bounce" zum Staffel-Finale am Freitag noch einmal erholen konnte, durften sich auf dem ungewohnten Sendeplatz am Sonntagabend nun die Promis am Parcours probieren - doch ähnlich wie "Team Ninja Warrior Germany" zeigte nun auch das "Big Bounce - Promi-Special", dass am letzten Tag der Woche eigene Spielregeln gelten. Mit den Quoten kann man bei RTL jedenfalls nicht zufrieden sein, denn mit 970.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren und schwachen 9,7 Prozent Marktanteil musste sich die Sendung im Show-Dreikampf bloß mit dem letzten Platz zufriedengeben.

In deutlich besserer Form präsentierte sich dagegen "Kitchen Impossible", das sich mit einem Marktanteil von 13,3 Prozent erneut auf Rekord-Niveau bewegte. Der starke Vorlauf verhalf danach auch "Prominent" zu ungewöhnlich starken 17,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren RTL und Vox allerdings eng beisammen: Während "Big Bounce" von 1,80 Millionen Zuschauern gesehen wurde, zählte die Koch-Doku mit Tim Mälzer im Schnitt 1,84 Millionen. "The Voice Kids" brachte es unterdessen in Sat.1 auf 2,58 Millionen Zuschauer, positionierte sich in der Zielgruppe mit guten 11,2 Prozent Marktanteil aber zwischen den beiden Kölner Sendern.

Schon am Vorabend hatte sich "The Biggest Loser" in Sat.1 mit 11,2 Prozent gut geschlagen, nachdem die Film-Wiederholung "Percy Jackson - im Bann des Zyklopen" mit 14,7 Prozent überzeugte. Damit lag Sat.1 auch hier zeitweise klar vor RTL, wo etwa die neue Dokusoap "Ran an den Rasen - Das Gartenduell" mit Ilka Bessin einen blassen Einstand hinlegte. Mehr als ein Marktanteil von 10,0 Prozent war zum Start in der Zielgruppe nicht drin, insgesamt waren 1,32 Millionen Zuschauer im Nachmittagsprogramm dabei. Auch "Vermisst" schwächelte und kam am Vorabend nicht über 10,8 Prozent hinaus. Insgesamt sah es mit 3,57 Millionen Zuschauern aber gut aus.

Einigermaßen zufrieden kann man bei RTL dagegen mit "Temptation Island" sein: Nachdem die Kuppelshow am Mittwochabend äußerst unspektakulär gestartet war, machte sie auf ihrem eigentlichen Sendeplatz am späten Sonntagabend das Beste aus dem schwachen "Big Bounce"-Vorlauf und erzielte solide 12,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt blieben um 23:00 Uhr knapp eine Million Zuschauer dabei.

