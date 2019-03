Guter Start für "Bella Germania", aber "Tatort" dominiert

© ZDF/knsk/Jens Koch

Mit seinem neuen Dreiteiler "Bella Germania" hat das ZDF am Sonntag einen guten Einstand hingelegt, doch der "Tatort" blieb in weiter Ferne. Den Geschmack des jungen Publikums traf das Drama zum Auftakt allerdings überhaupt nicht.



11.03.2019 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 11.03.2019 - 09:21 Uhr

Der ZDF-Dreiteiler "Bella Germania" hat am Sonntagabend aus Quotensicht einen guten Start hingelegt, konnte aber nicht ansatzweise mit dem "Tatort" mithalten. 4,67 Millionen Zuschauer sahen den ersten Teil und sorgten damit für 13,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Der "Tatort" lockte dagegen fast doppelt so viele Menschen vor den Fernseher: 9,14 Millionen Zuschauer entschieden sich für den neuesten Fall, der dem Ersten damit hervorragende 25,3 Prozent Marktanteil bescherte - und natürlich auch den Tagessieg.

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der Krimi zudem ebenfalls leichtes Spiel und setzte sich mit 2,67 Millionen Zuschauern sowie 23,1 Prozent Marktanteil ungefährdet an die Spitze. Als stärker Verfolger ging hier ProSieben hervor, das mit der Free-TV-Premiere des US-Films "Ghost in the Shell" auf 1,36 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,4 Prozent kam. "Bella Germania" traf dagegen kaum den Geschmack des jungen Publikums und verfehlte mit nur 510.000 Zuschauern sowie 4,4 Prozent Marktanteil letztlich sogar einen Platz in den Top 20 des Tages.

Die anschließende Dokumentation schlug sich mit 5,0 Prozent zumindest etwas besser. Insgesamt blieben hier 3,99 Millionen Zuschauer dabei. Damit lag das ZDF zu diesem Zeitpunkt übrigens doch noch vor dem Ersten, wo sich "Anne Will" zwar etwas besser schlug als zuletzt, mit 3,35 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,2 Prozent aber trotzdem zu wenig aus dem starken Vorprogramm machte.

Die Tagesmarktführerschaft war dem Ersten letztlich aber nicht zu nehmen: Mit sehr guten 14,9 Prozent Marktanteil landete der Sender am Sonntag weit vor dem ZDF - und zwar nicht nur wegen des "Tatorts". Dank stundenlanger Wintersport-Übertragungen stimmten schon am Vormittag die Quoten und die Biathlon-WM lockte am Nachmittag mehr Zuschauer vor den Fernseher als jeder andere Sender in der Primetime. 5,36 Millionen Fans sahen den Verfolgungslauf der Herren, nachdem bei den Damen zuvor schon 4,83 Millionen mitfieberten. In beiden Fällen lag der Marktanteil bei tollen 25,7 Prozent.

Teilen