"Einstein" geht mit gewohnt schwachen Quoten zu Ende

Die Sat.1-Serie "Einstein" hat auch zum Finale nur enttäuschende Quoten eingefahren, im Vergleich zur zweiten Staffel ging es für den dritte Durchlauf spürbar nach unten. Ob das für eine Fortsetzung reicht, erscheint mehr als fraglich.



19.03.2019 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 19.03.2019 - 09:23 Uhr

Zwölf Folgen von "Einstein" hat Sat.1 in den zurückliegenden Wochen gezeigt, dabei wurden gleich eine Reihe von Negativrekorden aufgestellt. Noch im Januar setzte es mit 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den schlechtesten Wert in der Geschichte der Serie, das Reichweiten-Tief folgte nun zum Finale. 1,23 Millionen Menschen sahen sich am Montag zur besten Sendezeit die vorletzte Folge an, das Finale kam eine Stunde später auf 1,22 Millionen. Beide Zahlen stellten neue Tiefstwerte dar.

Und auch der Marktanteil fiel mit 6,6 und 6,5 Prozent sehr enttäuschend aus. Damit lagen die beiden letzten Folgen der Staffel in etwa auf dem Schnitt der zurückliegenden Wochen. Insgesamt kam Staffel drei nämlich nur auf 6,7 Prozent Marktanteil, das waren nochmal rund eineinhalb Prozentpunkte weniger als 2018. Die erste Staffel erreichte 2017 im Schnitt noch einen knapp zweistelligen Wert. Auch die durchschnittliche Reichweite lag in diesem Jahr mit 1,41 Millionen so niedrig wie noch nie. Gut möglich also, dass Sat.1 die Serie angesichts dieser Zahlen nicht verlängern wird. "Der Bulle und das Biest" ging bereits in der vergangenen Woche zu Ende - auch diese Serie holte nur schwache Werte.





Deutlich besser lief es am Montag für ProSieben, das mit seinen US-Sitcoms punkten konnte. Den Primetime-Sieg musste "The Big Bang Theory" dieses Mal zwar RTL und "Team Wallraff" überlassen, mit 1,54 Millionen jungen Zuschauern und 16,4 Prozent lief es dennoch hervorragend. 2,16 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. "Young Sheldon" und "The Middle" holten danach 13,2 und 10,7 Prozent. Die Wiederholungen von "The Big Bang Theory" steigerten sich später wieder auf bis zu 16,7 Prozent, ehe Klaas Heufer-Umlauf mit "Late Night Berlin" noch 10,3 Prozent holte.

