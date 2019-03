RTL-Serie "Beck is back" schnappt sich den Primetime-Sieg

© MG RTL D / Stefan Erhard

Die RTL-Serie "Beck is back" hat sich etwas überraschend gesteigert und den besten Wert der laufenden Staffel eingefahren, außerdem war man das erfolgreichste Format in der Zielgruppe nach 20:15 Uhr. Und auch die US-Serien in Sat.1 hatten einen ihrer besseren Tage.



20.03.2019 - 09:55 Uhr von Timo Niemeier 20.03.2019 - 09:55 Uhr

Zuletzt hat es so ausgesehen, als wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis die RTL-Serie "Beck is back" in den einstelligen Marktanteilsbereich fallen würde. Bis auf 10,1 Prozent ging es in den vergangenen Wochen hinab. Nun hat sich die Serie von UFA Fiction aber überraschend auf den besten Wert der Staffel gesteigert: 11,9 Prozent wurden mit der sechsten Folge der Staffel gemessen. 1,11 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu, damit lag die Serie auch erstmals vor dem "Ding des Jahres" von ProSieben, das auf 11,6 Prozent kam (DWDL.de berichtete).

Auch insgesamt ging es für "Beck is back" wieder auf 2,12 Millionen Menschen nach oben, zuletzt blieb man regelmäßig unter der Marke von zwei Millionen Zuschauern hängen. Der etwas stärkere Vorlauf hat sich auch auf "Die Klempnerin" ausgewirkt: Auch diese Serie steigerte sich, musste sich aber letztlich mit nur 9,9 Prozent Marktanteil begnügen. Insgesamt hatte die Serie 1,78 Millionen Zuschauer.

RTL war in der Primetime mit "Beck is back" der stärkste Sender, holte sich aber auch den gesamten Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen. "GZSZ" kletterte am Vorabend dank 1,65 Millionen jungen Zuschauern auf starke 20,6 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 3,12 Millionen Menschen ein. Und auch tagsüber lief es rund für RTL: "Die Superhändler" kamen auf 13,2 und 13,9 Prozent, "Schätze aus Schrott" erreichte danach mit 12,3 Prozent einen neuen Bestwert. Letzteres ist umso bemerkenswerter wenn man weiß, dass es sich dabei eigentlich um alte Folgen handelt. Das Format lief 2018 schon einmal im Wochenend-Programm.

Vergleichsweise gut lief es auch für die US-Serien in Sat.1. "Navy CIS" hielt sich bei 8,2 Prozent Marktanteil, "Navy CIS: L.A." kam danach sogar auf 8,6 Prozent. Und auch "Hawaii Five-0" hatte in den zurückliegenden Wochen schon schlechtere Tage und erreichte 8,1 Prozent. Weiterhin richtig gut läuft es für Nitro mit den Bond-Streifen. "Diamantenfieber" sahen sich 1,29 Millionen Menschen an, in der Zielgruppe waren damit 4,2 Prozent drin.

Und auch kabel eins überzeugte mit einem Mix aus Serien und Filmen. In der Primetime kamen die Filme "16 Blocks" und "Last Boy Scout" auf 6,0 und 7,4 Prozent, während in der Daytime die US-Serien überzeugten. "Numb3rs" erreichte zur Mittagszeit schon gute 7,4 Prozent, "Castle" steigerte sich danach sogar auf 8,4 Prozent. Noch besser lief es aber für "The Mentalist", das ab 14:05 Uhr 9,3 Prozent Marktanteil holte, 580.000 Menschen sahen zu dieser Uhrzeit zu. Auch "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS" überzeugten in der Folge mit 8,1 und 9,0 Prozent.

