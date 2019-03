Soap-Krise: Hoffnungsschimmer für "Köln 50667"

© RTL II

Nach dem äußerst ernüchternden Jahresstart hat "Köln 50667" in dieser Woche wieder bessere Quoten erzielen können - am Mittwoch kratzte die RTL-II-Soap sogar an der Zweistelligkeit. "Berlin - Tag & Nacht" hinkt aber noch hinterher.



21.03.2019 - 09:31 Uhr von Alexander Krei 21.03.2019 - 09:31 Uhr

Dass RTL II so schwach ins Jahr gestartet ist, hängt auch mit den Quoten-Problemen der Vorabend-Soaps zusammen (DWDL.de berichtete). Doch insbesondere im Fall von "Köln 50667" scheint in diesen Tagen Hoffnung aufzukeimen: Nachdem die Serie am Montag und Dienstag bereits mehr als acht Prozent Marktanteil schaffte, reichte es am Mittwoch sogar für richtig gute 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war der beste Wert seit Jahresbeginn. Insgesamt schalteten 670.000 Zuschauer ein.

"Berlin - Tag & Nacht" unterhielt danach noch 780.000 Zuschauer und erzielte 7,8 Prozent Marktanteil, was ebenfalls zu den besseren Werten der jüngeren Vergangenheit gehörte. Leicht nach oben zeigt zudem der Trend bei "Krass Schule" um kurz nach 17 Uhr: Mit 270.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 4,9 Prozent in der Zielgruppe sah es am Mittwoch etwas besser aus als an den Tagen zuvor. Eine Stunde zuvor hatte es die Wiederholung vom Vortag auf nur 3,9 Prozent gebracht.

Der Abend verlief unterdessen für RTL II durchwachsen: Während sich die "Teenie-Mütter" mit 810.000 Zuschauern und 6,4 Prozent Marktanteil trotz der Fußball-Konkurrenz erfolgreich zurückmeldeten und auch "Hurra - Unser neues Baby ist da!" noch solide 5,3 Prozent schaffte, kam "Lecker Schmecker Wollny" danach ohne Wollny-Vorlauf nicht über 3,9 Prozent hinaus. "Autopsie - Mysteriöse Todesfälle" ging später sogar mit 2,4 Prozent unter - allerdings sieht ein guter Audience-Flow gewiss anders aus.

Unter den kleinen Sendern dominierte am Mittwochabend übrigens ZDFneo, das erst mit "Wilsberg" auf 1,13 Millionen Zuschauer kam und dank "Ein starkes Team" anschließend sogar 1,64 Millionen vor den Fernseher lockte. Die Folge war ein sehr guter Marktanteil von 6,8 Prozent beim Gesamtpublikum und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 2,8 Prozent überzeugend. Aber auch Nitro war dank "James Bond 007 - Im Geheimdienst ihrer Majestät" mit 2,4 Prozent erfolgreich. Hier waren insgesamt 800.000 Zuschauer dabei.

