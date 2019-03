"Rosins Restaurants" fängt sich zum Ende der Staffel

© kabel eins

Nachdem die Quoten zwischenzeitlich unter fünf Prozent gerutscht sind, hat "Rosins Restaurants" bei kabel eins zum Ende der Staffel noch einmal überzeugen können. Noch stärker war RTL II, wo inzwischen auch die Soaps wieder besser laufen.



Nachdem der Marktanteil von "Rosins Restaurants" in den vergangenen Wochen mehrfach unter fünf Prozent in der Zielgruppe gefallen war, konnte sich der Dauerbrenner von kabel eins zuletzt wieder fangen. An die knapp sieben Prozent der Vorwoche kam Frank Rosin zwar nicht mehr heran, doch mit 5,6 Prozent sah es zum Abschluss der Staffel erneut gut aus. Insgesamt entschieden sich am Donnerstag im Schnitt 1,03 Millionen Zuschauer für das Format, ehe das "K1 Magazin" noch mit 840.000 Zuschauern sowie 5,3 Prozent Marktanteil gut im Rennen lag.

Im Dokusoap-Duell mit RTL II musste sich kabel eins aber erneut klar geschlagen geben, auch wenn "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" nicht ganz an die Spitzen-Quoten der vorigen Woche anknüpfen konnte. 1,30 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 8,9 Prozent in der Zielgruppe können sich freilich trotzdem sehen lassen. Auch "Der Jugendknast" überzeugte im Anschluss das Publikum und kam auf 7,6 Prozent. Erst mit "The Walking Dead" ging der Marktanteil am späten Abend auf schwache 4,1 Prozent zurück.

Die Freude dürfte das aber kaum trüben, zumal der Quoten-Trend am Vorabend inzwischen wieder nach oben zeigt. "Köln 50667" überzeugte mit 9,4 Prozent Marktanteil und auch "Berlin - Tag & Nacht" war im Anschluss mit 8,4 Prozent sowie insgesamt 860.000 Zuschauern gefragt. Zudem kommt inzwischen auch "Krass Schule - Die jungen Lehrer" in Fahrt: Auf 300.000 Zuschauer kam die Soap am Donnerstag, zudem wurde in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent der bislang beste Wert der Woche eingefahren.

RTL II lag damit am Vorabend übrigens teils deutlich vor Sat.1, wo "Endlich Feierabend!" und "Genial daneben" jeweils die Hürde von fünf Prozent Marktanteil verfehlten. Aber auch am Abend konnte Sat.1 nicht mithalten: "FBI" blieb mit 6,9 Prozent Marktanteil blass und auch "Criminal Minds" machte seine Sache danach zunächst kaum besser. Vox war ebenfalls gefragter und kam mit dem Film "Kindsköpfe 2" zunächst auf 8,0 Prozent Marktanteil, ehe "James Bond 007 - Feuerball" sogar 8,6 Prozent schaffte.

