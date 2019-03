"Catch" startet gut, aber ohne Chance gegen "Let’s Dance"

© Sat.1/Willi Weber

Nach der einmaligen Ausgabe von "Catch" hat Sat.1 die Fang-Show jetzt zur Reihe umgemodelt. Zum Auftakt sahen sogar mehr Zuschauer zu als im Dezember, aufgrund der starken Konkurrenz war der Marktanteil aber niedriger. "Let’s Dance" lag in Führung.



23.03.2019 - 09:02 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2019 - 09:02 Uhr

Mit 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist "Catch" mit Luke Mockridge im vergangenen Dezember ein schöner Erfolg für Sat.1 gewesen, 1,35 Millionen Menschen sahen damals zu. Jetzt wird es gleich mehrere Ausgaben der Show geben, der Auftakt verlief schon einmal recht vielversprechend. Die Reichweite stieg im Vergleich zu Dezember auf 1,52 Millionen, 910.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 10,3 Prozent zwar deutlich unter dem Dezember-Wert, zufrieden sein kann man damit in Unterföhring aber dennoch. Zumal die Konkurrenz sehr stark war. "Catch" musste unter anderem gegen die erste reguläre Ausgabe von "Let’s Dance" antreten, die es auf 1,51 Millionen junge Zuschauer und 19,9 Prozent Marktanteil brachte. Keine andere Sendung war am Freitag erfolgreicher. Insgesamt lag die Reichweite bei 4,17 Millionen. Das sind tolle Werte für RTL, die Kennenlern-Show von "Let’s Dance" hatten sich vor einer Woche aber noch 4,83 Millionen Menschen angesehen.

Vom starken Vorlauf profitierte schließlich auch das "RTL-Nachtjournal", das auf 1,90 Millionen Gesamt-Zuschauer und 18,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Bei Sat.1 waren die Probleme dagegen im Anschluss an "Catch" schon größer. Um 22:15 Uhr zeigte man das Live-Programm ("Turbo") von Atze Schröder, konnte damit aber nur 800.000 Menschen begeistern, der Marktanteil ging auf sehr enttäuschende 6,1 Prozent zurück.

Zwischen RTL und Sat.1 schob sich am Freitag übrigens noch ProSieben. Der Film "Terminator: Genisys" erreichte zur besten Sendezeit 940.000 junge Zuschauer, damit waren 10,9 Prozent drin. Insgesamt schalteten 1,62 Millionen Menschen ein. Und auch später hielt sich ProSieben bei zweistelligen Werten, wenn auch denkbar knapp. 840.000 Zuschauer sahen sich noch "Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth" an und bescherten ProSieben so 10,0 Prozent.

Teilen