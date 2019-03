kabel eins dreht nachmittags mit US-Serien mächtig auf

© kabel eins

Mit seinen US-Serien fährt kabel eins am Nachmittag für gewöhnlich sehr gut, am Freitag lief es aber noch einmal spürbar besser. Lange lag man sogar bei zweistellige Marktanteilen, das überdeckte dann auch einige Probleme, die man in der Primetime hat.



23.03.2019 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2019 - 09:23 Uhr

kabel eins hat am Freitag einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,9 Prozent eingefahren - trotz einer wie üblich desolaten Primetime. Eine neue Folge von "Elementary" kam nicht über 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, zwei Wiederholungen von "Navy CIS" blieben danach bei 4,1 und 4,3 Prozent hängen. Besser lief es für die US-Serien da schon am Nachmittag.

Bereits um kurz nach 13 Uhr erreichte "Castle" 9,2 Prozent, 440.000 Zuschauer sahen zu. "The Mentalist" steigerte sich danach sogar auf 590.000 Zuschauer und 11,0 Prozent. "Navy CIS: L.A." (11,0 Prozent) und "Navy CIS" (10,7 Prozent) hielten sich im Anschluss ebenfalls bei Werten von mehr als zehn Prozent. Davon profitierte schließlich auch "Abenteuer Leben täglich", das ebenfalls tolle 10,3 Prozent erzielte. "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte 9,2 Prozent und selbst das einstige Sorgenkind "Achtung Kontrolle" war mit 6,5 Prozent mehr als stabil.

kabel eins lag mit diesen Werten am Nachmittag auch deutlich vor Vox, das nur mit "Shopping Queen" (10,3 Prozent) einen zweistelligen Marktanteil einfahren konnte. Bei RTL II macht unterdessen weiter "Krass Schule" Probleme. Die Wiederholung um 16 Uhr blieb bei 3,0 Prozent hängen und auch die neue Folge eine Stunde später war mit 3,4 Prozent kein Erfolg.

Und noch ein kurzer Blick auf den Nachmittag von RTL, wo am Freitag die letzte Folge von "Schätze aus Schrott" zu sehen gewesen ist. 570.000 Menschen sahen sich diese an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 10,6 Prozent. Im Schnitt erreichte das Format damit in den vergangenen zwei Wochen 9,6 Prozent. Das ist natürlich kein überragender Wert, sollte RTL aber dennoch im Vorhaben bestärken, die Scripted Realities aus dem Programm zu verbannen. Bei "Schätze aus Schrott" handelte es sich schließlich um Wiederholungen, 2018 lief das Format schon einmal am Sonntagnachmittag.

Teilen